台灣大X悍將主題日 楊勇緯登投手丘

台灣大哥大攜手富邦悍將於台北大巨蛋舉辦「悍將中學主題日」，兩天的活動湧入近六萬人熱血應援。昨日台灣大運動家族選手、「柔道男神」楊勇緯首度踏上大巨蛋投手丘，並由台灣大總經理林之晨揮棒迎擊，共同為主題日熱血揭開序幕。

本屆「悍將中學」主題日校花校草票選結果於賽前揭曉，校草由背號九五的戴培峰獲得，校花則由富邦三本柱李珠珢、南珉貞、李雅英，還有成員潔米、安娜奪得，李珠珢開心說：「謝謝大家，我愛你們！」今年悍將中學主題日更首次迎來韓星演出，權恩妃及韓國搖滾樂團FTISLAND接力登台，將現場氣氛推到最高點。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大長期贊助各項國內體育運動，橫跨棒球在內等十大運動領域，致力為選手打造最堅實的後盾。棒球一直是凝聚台灣人情感的重要運動，更在二○二四年世界棒球十二強賽奪冠，但不論是哪一類型的運動，場上的每一位選手全力以赴的那一刻，都是台灣人心中的英雄。

林之晨指出，今年主題日特別邀請楊勇緯化身一日投手，登上投手丘開球，「一球入魂」點燃全場氛圍，也期許勇緯在二○二六年名古屋亞運突破自我。

楊勇緯表示，能再次參與悍將主題日開球是一段難忘的經驗，他選擇穿上背號一號的球衣，象徵著對第一名的渴望，也提醒自己無論在哪個舞台，都要全力以赴。