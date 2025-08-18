聽新聞
中職／揮別地獄8月？布坎南9局完封勝 悍將結束7連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
悍將先發洋投布坎南（左三）拿下中職生涯首場完封勝，賽後開心與隊友擊掌慶賀。記者侯永全／攝影
悍將先發洋投布坎南（左三）拿下中職生涯首場完封勝，賽後開心與隊友擊掌慶賀。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊的地獄八月，昨天跳出英雄人物，洋投布坎南演出九局完封勝，率領球隊以一比○擊敗中信兄弟隊，結束七連敗。總教練陳金鋒期望這一勝能讓選手揮別前幾場的陰影。

在台北大巨蛋三萬一五八八名球迷面前，布坎南演出一場壓制好投，先發九局共用一一七球，僅被敲三安打、無失分，讓兄弟分數全場掛蛋。打線則在一局上由張育成的得點圈安打搶下分數，成為寶貴的一分。

布坎南八局投完已破百球，第九局繼續站上投手丘，陳金鋒表示，布坎南狀況不錯，意願也很強，「有這個機會，就讓他去拚。」布坎南則說：「球數對我只是其中一個指標，自己的身體感覺才是最重要的，投手教練在八局後有問我，我沒有問題，也感謝他們讓我有信心上去完成比賽。」

悍將去年八月慘吞四勝十七敗，早早在爭冠局勢中失去競爭力，今年又在進入八月後狀態直溜滑梯，前十一場只拿下兩勝，昨天這一勝讓悍將終於為七連敗畫下句點。

談到八月困境，陳金鋒表示，不需要和去年聯想，每年狀況都不一樣。

中職 陳金鋒 富邦悍將

