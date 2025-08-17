亞洲青少棒賽／中華首戰3：5不敵韓國 胡冠威後援表現亮眼

亞洲青少棒錦標賽中華今天開幕首戰迎戰韓國隊，中華隊後援投手胡冠威投5局飆6K失1分、表現亮眼，中華隊2局下攻3分，但比賽後半段沒能再添分數，終場以3比5吞敗。

亞洲青少棒賽在台南亞太國際棒球訓練中心成棒球場開打，中華首戰與韓國交手，吸引2426名觀眾進場觀賽。

中華隊2局下1人出局後，陳瑞鑫敲出中外野二壘打，官上竣安打送回第1分，張志強安打延續攻勢，2人出局後溫以恩補上安打再添1分，靠著暴投跑回團隊第3分。

中華隊2局下取得3分領先，3局換上火球男林亞倫接替登板，但韓國隊不畏速球，首名打者敲出安打，中華隊出現守備失誤，韓國隊連續敲出2支三壘打扳平比數，讓中華隊再度換投，換上胡冠威接替登板，韓國再靠著失誤、犧牲觸擊、強迫取分戰術跑回超前分。

胡冠威4局上沒有失分，5局上再遇到危機，單局被敲出3支安打再掉1分，但沒有讓失分危機擴大，胡冠威6局上回穩，連飆3次三振，7局上再讓韓國隊3上3下，電視轉播顯示最快球速飆至147公里。

中華隊今天動用3名投手，先發投手柯邵捷投2局被敲2支安打無失分，林亞倫中繼沒有抓到出局數，被敲3支安打，失掉4分（2分責失分），胡冠威後援投5局，被敲出4支安打，投出6次三振、失掉1分責失分、表現亮眼，林亞倫、胡冠威球速都有投到145公里。

本屆總計8支球隊參賽，中華與韓國、巴基斯坦、泰國分在A組，B組有日本、菲律賓、香港、斯里蘭卡，分組前2名晉級複賽。中華隊首戰吞敗，明天將迎戰巴基斯坦。