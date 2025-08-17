快訊

最快今又有熱帶性低氣壓生成 未來1周各地慎防午後雷雨

內湖刺警嫌起底...24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

中職／球迷漏球還好是全壘打…林泓育對龍隊外野臂力有顧忌

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊林泓育在8局上敲出陽春砲。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林泓育在8局上敲出陽春砲。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天從0：2開局，6局上的逆轉3分攻勢又在6局下丟失，好在8、9局的反撲以6：5擊敗味全龍隊作收，作為攻勢發動機的林泓育點出，球隊每個人發揮不同能力，才能創造得分機會。

猿隊前5局僅從徐若熙手中敲出1支安打，而6局上從徐若熙手上打下3分，是由林泓育的安打敲回第1分，林泓育分析，第6局對投手來說是新的開始，「變化起伏或許大一點，我前面打了2次熟悉度高一點，又是壘上有人，需要考慮盜壘、小球戰術，他可能想法會複雜一點。」

丟掉的領先在8局上由林泓育先敲出左外野陽春砲，後續張閔勛代打敲出追平安打，9局上則是林泓育敲出的滾地球造成對方失誤而得到超前分。

那一發陽春砲曾被外野球迷接到手套中，但又彈出掉回場內，經電視輔助判決確認沒有妨礙守備，林泓育說：「還好是全壘打，不然我要從二壘開始跑的話，就難說囉。」

林泓育會這麼說，是因為下一棒林承飛敲出二壘安打後，趁著余德龍的安打要挑戰本壘，結果被郭天信長傳阻殺，林泓育說：「他們外野臂力都滿好的，對我們要進攻是有點壓力。」

近期團隊打擊不太穩定，林泓育也說：「或許大家覺得我們長打沒有那麼兇，但還是可以靠短程推進，穿出去就有得分機會，用自身能力去創造，不用管誰是第幾棒，每個人能力不同，重要的是去判斷當下情況。」

林泓育 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／6下被逆轉古久保扛責 險勝後朱承洋傷情待觀察

中職／林泓育陽春砲吹響反攻號角 猿勝龍並列第三

中職／哽咽呼喊球迷「不要放棄」 林泓育坦言心情複雜

圖輯／中職 林泓育三分砲逆轉獲MVP 助樂天3：2擊敗台鋼

相關新聞

中職／懸崖邊撐住了！布坎南9局完封勝 悍將揮別7連敗

不名譽紀錄的懸崖邊緣，富邦悍將隊撐住了！今天以1：0險勝中信兄弟隊，避免3連戰遭到清盤，洋投布坎南演出9局完封勝，中職生...

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／沒考慮換下布坎南 陳金鋒：和他拚了！

富邦悍將隊今天以1：0完封中信兄弟隊，洋投布坎南以117球繳出9局完封勝，談到第9局是否考慮換投，總教練陳金鋒賽後霸氣回...

中職／悍將票房再加31588人！本季9度「攻蛋」近20萬人進場

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋作東，迎戰另一支人氣球隊中信兄弟隊，今天在最終戰湧入系列賽最高的3萬1588人，3場合計7萬...

中職／林泓育陽春砲吹響反攻號角 猿勝龍並列第三

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天身分從敗投解套，然而樂天桃猿隊靠著林泓育在8局上的陽春砲帶動反攻，追平比數後更靠著9局上龍隊...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。