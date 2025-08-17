中職／球迷漏球還好是全壘打…林泓育對龍隊外野臂力有顧忌

樂天桃猿隊今天從0：2開局，6局上的逆轉3分攻勢又在6局下丟失，好在8、9局的反撲以6：5擊敗味全龍隊作收，作為攻勢發動機的林泓育點出，球隊每個人發揮不同能力，才能創造得分機會。

猿隊前5局僅從徐若熙手中敲出1支安打，而6局上從徐若熙手上打下3分，是由林泓育的安打敲回第1分，林泓育分析，第6局對投手來說是新的開始，「變化起伏或許大一點，我前面打了2次熟悉度高一點，又是壘上有人，需要考慮盜壘、小球戰術，他可能想法會複雜一點。」

丟掉的領先在8局上由林泓育先敲出左外野陽春砲，後續張閔勛代打敲出追平安打，9局上則是林泓育敲出的滾地球造成對方失誤而得到超前分。

那一發陽春砲曾被外野球迷接到手套中，但又彈出掉回場內，經電視輔助判決確認沒有妨礙守備，林泓育說：「還好是全壘打，不然我要從二壘開始跑的話，就難說囉。」

林泓育會這麼說，是因為下一棒林承飛敲出二壘安打後，趁著余德龍的安打要挑戰本壘，結果被郭天信長傳阻殺，林泓育說：「他們外野臂力都滿好的，對我們要進攻是有點壓力。」

近期團隊打擊不太穩定，林泓育也說：「或許大家覺得我們長打沒有那麼兇，但還是可以靠短程推進，穿出去就有得分機會，用自身能力去創造，不用管誰是第幾棒，每個人能力不同，重要的是去判斷當下情況。」