中職／6下被逆轉古久保扛責 險勝後朱承洋傷情待觀察

樂天桃猿隊今天以6：5擊敗味全龍隊，總教練古久保健二認為林泓育是帶動打線不可或缺的人物，而被打到右手的朱承洋狀況仍待觀察。

猿隊今天以0：2落後開局，不過6局上成功攻陷徐若熙，把握他的不穩攻下3分，雖然下半局又丟掉3分，但8局上林泓育的陽春砲帶起2分攻勢，9局上林泓育敲出的滾地球造成失誤讓猿隊得到超前分。

林泓育今天2安打、2打點的演出獲選單場MVP，古久保健二也說：「整條打線有點掉下來的時候，林泓育把自己所有能力發揮出來，是球隊不可或缺的人物。」

古久保健二也指出，6局上不算是對徐若熙有所破解，而是對方的狀態掉了下來，「投手難調整的地方，有觀察到他80球左右會有些不穩，我們選手也表現得很好。」

而猿隊先發投手黃子鵬今天81球投完5局就退場，失2分無關勝敗，古久保健二表示，黃子鵬狀態不差，只是今天1到4局都有讓首名打者上壘的狀況，剛開賽變化球使用量多，跟捕手討論配球後，黃子鵬也有所修正。

6局下決定換上曾仁和中繼，卻被對手攻下3分丟掉領先優勢，古久保健二分析，當下只有吉力吉撈．鞏冠那支安打是扎實的，但也是自己出現了猶豫，「被對方超前是總教練的責任。」

9局下朱承洋很快抓到2出局，面對蔣少宏敲出的強襲球閃避不及被敲到右手掌，但他還是忍痛將球傳往一壘結束比賽，古久保健二表示，因為比賽剛結束，還不清楚朱承洋的傷勢，「今天能上的已經全上了，如果進入延長賽我們人力會很吃緊，選手們真的很努力。」朱承洋目前先進行冰敷，再觀察後續狀況。