中職／林泓育陽春砲吹響反攻號角 猿勝龍並列第三
味全龍隊「龍之子」徐若熙今天身分從敗投解套，然而樂天桃猿隊靠著林泓育在8局上的陽春砲帶動反攻，追平比數後更靠著9局上龍隊的失誤，以6：5逆轉勝，兩隊並列第三，台鋼雄鷹隊無勝差但以勝率些微領先站上第二。
龍隊打線今天在1局下就先攻下2分，郭天信二壘打、李凱威觸身球後執行雙盜壘成功，朱育賢滾地推進1分打點，陳子豪高飛犧牲打1分。
徐若熙前5局也壓制猿隊打線，僅被敲出一支內野安打，還投出7次三振；然而6局上2出局後卻出狀況，先對成晉投出觸身球，又被林智平、林泓育連續敲安，丟掉1分後退場，這兩個壘包也變成失分。
只不過6局下龍隊馬上反擊，李凱威、陳子豪兩支安打製造1出局、一三壘有人，吉力吉撈．鞏冠代打敲出二壘安打追平，劉基鴻再敲出超前安打，張政禹高飛犧牲打打回此局第3分。
徐若熙今天投83球、5.2局退場，僅被敲3支安打不過丟掉3分，另有7次三振、1次四壞、1次觸身球，防禦率上升到1.92，身分從勝投變敗投後又解套。
8局上林泓育敲出一支左外野的陽春砲，將比數追近到1分差，只不過球飛過圍牆後，球迷沒接穩又掉回場內，經過電視輔助判決後確認仍是全壘打；而且後續2出局、二壘有人時，張閔勛代打敲安追平比數。
9局上林立保送上壘後，猿隊靠著犧牲短打、滾地推進將他送上三壘，結果林泓育敲出的滾地球游擊手張政禹失誤，讓林立跑回超前分，隨著9局下龍隊無功而返，勝負就此定案。
