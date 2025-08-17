中職／曾昱磬單場雙響砲助雄鷹搶勝 獅隊林祖傑登板投球

快訊

中央社／ 台北17日電
曾昱磬。台鋼雄鷹提供
曾昱磬。台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹隊今天派出日籍投手櫻井周斗中職一軍初先發得到隊友火力支援，曾昱磬單場雙響砲，雄鷹隊終場以11比1擊敗統一7-ELEVEn獅隊，獅隊野手林祖傑也登板投球。

雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰獅隊，開賽攻勢不斷，1局下曾子祐、吳念庭接連安打，魔鷹（Steven Moya）選到保送攻占滿壘，王柏融適時安打、一棒送回2分，2局下曾昱磬敲出2分砲，雄鷹隊攻勢延續，靠著獅隊接連守備失誤、吳念庭安打、魔鷹高飛犧牲打再拿1分。

雄鷹隊3局下2人出局後曾昱磬開轟，個人單場第2轟為陽春砲，再靠著廖奕安安打、王博玄二壘打，送回團隊第7分，5局下王博玄適時安打、一棒再送回2分、拉開領先差距，7局下靠著高飛犧牲打、曾子祐也敲出帶有打點安打，單局再拿2分。

雄鷹隊先發投手櫻井周斗中職一軍初登板有好的開始，用90球投5局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、4次四死球保送，無失分，奪下生涯首勝。

曾昱磬今天前4打席都上壘，單場3打數敲出2轟，選到2次四壞保送，中職生涯首度單場雙響砲，貢獻3分打點，獲選單場MVP。

獅隊打線受制，僅在6局上靠著胡金龍、林子豪接連安打、捕逸跑回團隊唯一1分，獅隊總計動用6任投手，野手林祖傑也在8局下完成中職生涯投手初登板、三振曾昱磬，獅隊吞下近期2連敗。

中職 曾子祐

相關新聞

中職／懸崖邊撐住了！布坎南9局完封勝 悍將揮別7連敗

不名譽紀錄的懸崖邊緣，富邦悍將隊撐住了！今天以1：0險勝中信兄弟隊，避免3連戰遭到清盤，洋投布坎南演出9局完封勝，中職生...

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／沒考慮換下布坎南 陳金鋒：和他拚了！

富邦悍將隊今天以1：0完封中信兄弟隊，洋投布坎南以117球繳出9局完封勝，談到第9局是否考慮換投，總教練陳金鋒賽後霸氣回...

中職／悍將票房再加31588人！本季9度「攻蛋」近20萬人進場

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋作東，迎戰另一支人氣球隊中信兄弟隊，今天在最終戰湧入系列賽最高的3萬1588人，3場合計7萬...

中職／林泓育陽春砲吹響反攻號角 猿勝龍並列第三

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天身分從敗投解套，然而樂天桃猿隊靠著林泓育在8局上的陽春砲帶動反攻，追平比數後更靠著9局上龍隊...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

