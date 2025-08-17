中職／曾昱磬單場雙響砲助雄鷹搶勝 獅隊林祖傑登板投球

台鋼雄鷹隊今天派出日籍投手櫻井周斗中職一軍初先發得到隊友火力支援，曾昱磬單場雙響砲，雄鷹隊終場以11比1擊敗統一7-ELEVEn獅隊，獅隊野手林祖傑也登板投球。

雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰獅隊，開賽攻勢不斷，1局下曾子祐、吳念庭接連安打，魔鷹（Steven Moya）選到保送攻占滿壘，王柏融適時安打、一棒送回2分，2局下曾昱磬敲出2分砲，雄鷹隊攻勢延續，靠著獅隊接連守備失誤、吳念庭安打、魔鷹高飛犧牲打再拿1分。

雄鷹隊3局下2人出局後曾昱磬開轟，個人單場第2轟為陽春砲，再靠著廖奕安安打、王博玄二壘打，送回團隊第7分，5局下王博玄適時安打、一棒再送回2分、拉開領先差距，7局下靠著高飛犧牲打、曾子祐也敲出帶有打點安打，單局再拿2分。

雄鷹隊先發投手櫻井周斗中職一軍初登板有好的開始，用90球投5局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、4次四死球保送，無失分，奪下生涯首勝。

曾昱磬今天前4打席都上壘，單場3打數敲出2轟，選到2次四壞保送，中職生涯首度單場雙響砲，貢獻3分打點，獲選單場MVP。

獅隊打線受制，僅在6局上靠著胡金龍、林子豪接連安打、捕逸跑回團隊唯一1分，獅隊總計動用6任投手，野手林祖傑也在8局下完成中職生涯投手初登板、三振曾昱磬，獅隊吞下近期2連敗。