亞洲青少棒賽／台南點燃戰火 開幕戰中華隊迎戰韓國

暌違23年亞洲 U15青少棒錦標賽今起至23日於台南亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場登場，今晚開幕戰由地主中華隊迎戰勁敵韓國隊，吸引大批球迷進場觀賽，台南市長黃偉哲與體育署長鄭世宗到場加油打氣，並向選手信心喊話，祝福中華隊首戰能旗開得勝。

黃偉哲致詞表示，台南是棒球文化重鎮，上月剛舉辦第8屆WBSC世界盃U12少棒錦標賽，這次再承辦亞洲U15青少棒最高層級的國際賽事，象徵台南具備優良場地、完善設備與最熱情的球迷。他期盼未來有更多國際賽事落腳台南，促進交流合作，並祝福賽事順利，選手們都有亮眼表現。

體育署長鄭世宗說，本屆賽事不僅是國際對我國棒球實力的肯定，更是展現台南城市能量的重要舞台，期勉選手盡情揮灑、發揮最佳表現，並承諾體育署將持續支持棒球運動發展，爭取更多國際賽事在台灣舉行，讓世界看見台灣。

南市體育局表示，台南亞太國際棒球訓練中心是全台首屈一指的專業棒球園區，此次賽事也是成棒主、副球場落成後首次舉辦國際賽，希望藉此賽事讓各國球隊深刻感受台南人的熱情與完善的體育建設。

2025年第12屆亞洲U15青少棒錦標賽由亞洲棒球總會主辦，台南市政府與中華民國棒球協會共同承辦，共有台灣、韓國、日本、泰國、巴基斯坦、香港、菲律賓及斯里蘭卡等8支勁旅參賽。中華民國棒球協會理事長辜仲諒、台南市議員郭鴻儀、穎艾達利、蔡宗豪，以及各議員服務處代表皆到場，表達對體育賽事的支持。賽事最新資訊，請關注臉書粉絲專頁「Team Taiwan 運動挺台灣」。