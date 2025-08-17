快訊

男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

男神朴寶劍「零偽裝」現身台灣街頭 粉絲見一幕笑：小看高雄太陽了

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲青少棒賽／台南點燃戰火 開幕戰中華隊迎戰韓國

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
亞洲 U15青少棒錦標賽今起至23日於台南亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場登場，市長黃偉哲祝福中華隊旗開得勝。記者鄭惠仁／翻攝
亞洲 U15青少棒錦標賽今起至23日於台南亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場登場，市長黃偉哲祝福中華隊旗開得勝。記者鄭惠仁／翻攝

暌違23年亞洲 U15青少棒錦標賽今起至23日於台南亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場登場，今晚開幕戰由地主中華隊迎戰勁敵韓國隊，吸引大批球迷進場觀賽，台南市長黃偉哲與體育署長鄭世宗到場加油打氣，並向選手信心喊話，祝福中華隊首戰能旗開得勝。

黃偉哲致詞表示，台南是棒球文化重鎮，上月剛舉辦第8屆WBSC世界盃U12少棒錦標賽，這次再承辦亞洲U15青少棒最高層級的國際賽事，象徵台南具備優良場地、完善設備與最熱情的球迷。他期盼未來有更多國際賽事落腳台南，促進交流合作，並祝福賽事順利，選手們都有亮眼表現。

體育署長鄭世宗說，本屆賽事不僅是國際對我國棒球實力的肯定，更是展現台南城市能量的重要舞台，期勉選手盡情揮灑、發揮最佳表現，並承諾體育署將持續支持棒球運動發展，爭取更多國際賽事在台灣舉行，讓世界看見台灣。

南市體育局表示，台南亞太國際棒球訓練中心是全台首屈一指的專業棒球園區，此次賽事也是成棒主、副球場落成後首次舉辦國際賽，希望藉此賽事讓各國球隊深刻感受台南人的熱情與完善的體育建設。

2025年第12屆亞洲U15青少棒錦標賽由亞洲棒球總會主辦，台南市政府與中華民國棒球協會共同承辦，共有台灣、韓國、日本、泰國、巴基斯坦、香港、菲律賓及斯里蘭卡等8支勁旅參賽。中華民國棒球協會理事長辜仲諒、台南市議員郭鴻儀、穎艾達利、蔡宗豪，以及各議員服務處代表皆到場，表達對體育賽事的支持。賽事最新資訊，請關注臉書粉絲專頁「Team Taiwan 運動挺台灣」。

棒球 體育署 青少棒錦標賽

延伸閱讀

台南屋損慰助金申請量大 審核假日不打烊儘速撥款

臺南「海風生活節」黃金海岸登場 攜手守護海洋環境

累壞了？民和國中棒球隊車禍 黃偉哲下令南市訓練教練不得擔任司機

颱風重創台南 市長黃偉哲北上推廣農特產振興經濟

相關新聞

中職／懸崖邊撐住了！布坎南9局完封勝 悍將揮別7連敗

不名譽紀錄的懸崖邊緣，富邦悍將隊撐住了！今天以1：0險勝中信兄弟隊，避免3連戰遭到清盤，洋投布坎南演出9局完封勝，中職生...

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／沒考慮換下布坎南 陳金鋒：和他拚了！

富邦悍將隊今天以1：0完封中信兄弟隊，洋投布坎南以117球繳出9局完封勝，談到第9局是否考慮換投，總教練陳金鋒賽後霸氣回...

中職／悍將票房再加31588人！本季9度「攻蛋」近20萬人進場

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋作東，迎戰另一支人氣球隊中信兄弟隊，今天在最終戰湧入系列賽最高的3萬1588人，3場合計7萬...

中職／林泓育陽春砲吹響反攻號角 猿勝龍並列第三

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天身分從敗投解套，然而樂天桃猿隊靠著林泓育在8局上的陽春砲帶動反攻，追平比數後更靠著9局上龍隊...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。