中職／台灣大「悍將中學主題日」湧6萬人應援 楊勇緯登蛋開球

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台灣大運動家族選手楊勇緯化身「悍將中學體育老師」，首次踏上大巨蛋投手丘，由台灣大總經理林之晨揮棒迎擊，攜手為「悍將中學主題日」揭開序幕。圖／台灣大提供
台灣大哥大攜手富邦悍將於台北大巨蛋舉辦「悍將中學主題日」，兩天的活動湧入近6萬人熱血應援。今日台灣大運動家族選手、「柔道男神」楊勇緯首度踏上大巨蛋投手丘，並由台灣大總經理林之晨揮棒迎擊，共同為主題日熱血揭開序幕。

本屆「悍將中學」主題日校花校草票選結果於賽前揭曉，校草由背號九五的戴培峰獲得，校花則由富邦三本柱李珠珢、南珉貞、李雅英，還有成員潔米、安娜奪得，李珠珢更開心揮手說：「謝謝大家，我愛你們！」今年的悍將中學主題日更首次迎來韓星演出，權恩妃及韓國搖滾樂團FTISLAND接力登台，將現場氣氛推到最高點。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大長期贊助各項國內體育運動，橫跨棒球在內等十大運動領域，致力為選手打造最堅實的後盾。棒球一直是凝聚台灣人情感的重要運動，更在2024年世界棒球12強賽奪冠，但不論是哪一類型的運動，場上的每一位選手全力以赴的那一刻，都是台灣人心中的英雄。

林之晨指出，今年主題日特別邀請楊勇緯化身一日投手，登上投手丘開球，「一球入魂」點燃全場氛圍，也期許勇緯在2026年名古屋亞運突破自我。

楊勇緯表示，能再次參與悍將主題日開球是一段難忘的經驗，他選擇穿上背號一號的球衣，象徵著對第一名的渴望，也提醒自己無論在哪個舞台，都要全力以赴。

李珠珢 楊勇緯 世界棒球12強

相關新聞

中職／懸崖邊撐住了！布坎南9局完封勝 悍將揮別7連敗

不名譽紀錄的懸崖邊緣，富邦悍將隊撐住了！今天以1：0險勝中信兄弟隊，避免3連戰遭到清盤，洋投布坎南演出9局完封勝，中職生...

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／沒考慮換下布坎南 陳金鋒：和他拚了！

富邦悍將隊今天以1：0完封中信兄弟隊，洋投布坎南以117球繳出9局完封勝，談到第9局是否考慮換投，總教練陳金鋒賽後霸氣回...

中職／悍將票房再加31588人！本季9度「攻蛋」近20萬人進場

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋作東，迎戰另一支人氣球隊中信兄弟隊，今天在最終戰湧入系列賽最高的3萬1588人，3場合計7萬...

中職／林泓育陽春砲吹響反攻號角 猿勝龍並列第三

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天身分從敗投解套，然而樂天桃猿隊靠著林泓育在8局上的陽春砲帶動反攻，追平比數後更靠著9局上龍隊...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

