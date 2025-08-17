影／中職 洋投布坎南首勝、首次完投完封 悍將擊敗兄弟
富邦悍將今在台北大巨蛋主場與中信兄弟進行三連戰的最終戰。悍將先發洋投布坎南主投九局，僅被敲出3支安打、無失分，以及五次三振完封兄弟隊。布坎南中職生涯首場勝投、首次完投完封勝到手，也首度獲選單場最有價值球員。
悍將第三棒指定打擊張育成首局即敲出一分打點安打，悍將就靠這一分以1比0力退兄弟，避免三連戰被橫掃，這一勝不僅中斷主場4連敗及對戰中信兄弟5連敗，且也中止了7連敗。
