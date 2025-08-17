中職／悍將低潮布坎南演出英雄好投 豊暐被觸動：想哭了啦！
富邦悍將隊本季第一位演出完封勝的投手，今天由布坎南搶下，賽後大讚捕手豊暐的表現。豊暐賽後聊到，在球隊低潮時以如此激勵人心的方式拿下勝場，讓他講一講也忍不住喊：「想哭了啦！」他解釋，「在球隊不好時，有一個投手可以跳出來，球隊就是需要這樣可以獨當一面的人。」
布坎南前7場先發不乏好投，但就是與勝投無緣，今天在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，以117球演出9局完封勝，僅被敲3安打，率領悍將以1：0贏球，中斷7連敗。
布坎南賽後讚許豊暐的表現，今天賽前也與他溝通比賽策略，在比賽中貫徹執行。豊暐則是透露，因為兄弟的攻擊滿積極，今天賽前就和他討論，「用一些比較小位移的球種讓他們出棒。」
談到與豊暐的搭配，布坎南說：「平常就和他有很多溝通，雖然有語言隔閡，但感受得到他非常努力想和我建立好的關係。今天他在配球時，有些我想搖頭的時候，但我知道他懂我在想什麼，在本壘板後給我很大信心。」
悍將本季第一場單一投手完封勝的比賽，由豊暐成為搭配捕手，他也是賽後聽球隊人員講才知道，他透露，其實9局前有討論是否要換，「主要是布坎南自己也是滿想繼續投，9局有和教練討論，講說相信他，他也很想拚。」球迷討論他的蹲捕勝率，豊暐則謙稱：「我覺得主要是給他們滿多信心，不要太多複雜想法，一切都是簡單去做，當然一定有成功、失敗。」
