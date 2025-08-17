快訊

男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

男神朴寶劍「零偽裝」現身台灣街頭 粉絲見一幕笑：小看高雄太陽了

亞洲青少棒賽／日本首戰勝香港 井端弘和：全力奪冠

中央社／ 台北17日電
亞洲青少棒錦標賽17日在台南亞太國際棒球訓練中心成棒球場開打，日本隊（圖）首戰與香港碰頭，火力發揮以14比1、5局搶勝。（中華民國棒球協會提供）
亞洲青少棒錦標賽17日在台南亞太國際棒球訓練中心成棒球場開打，日本隊（圖）首戰與香港碰頭，火力發揮以14比1、5局搶勝。（中華民國棒球協會提供）

亞洲青少棒錦標賽今天在台南開打，日本隊首戰與香港交手，火力發揮以14比1、5局搶勝；總教練井端弘和表示，集訓時就跟選手表明，目標就是全力爭奪本屆冠軍。

亞洲青少棒錦標賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心成棒球場開打，日本首戰與香港碰頭、局局都有分數進帳，1局下單局4安攻下3分，2局下靠著安打、觸身球保送、丹羽裕聖二壘打再拿1分，再靠接連高飛犧牲打添分取得6比0領先。

日本隊3局下靠著小山蓮心安打再拿1分，4局下一口氣打了13人次，單局5安、4次四死球保送，攻下7分，也達到提前結束比賽門檻。

日本隊今天3任投手依序登板，僅在3局上讓香港對靠著滿壘時選到保送擠回1分，3任投手合計送出7次三振，幫助球隊守住勝利。

日本隊此次由總教練井端弘和領軍，他表示，明年世界盃亞洲區只有兩隊名額，集訓時就跟選手表明要全力爭奪本屆冠軍獎盃。

井端弘和多次帶隊來台灣，提到台灣天氣多變化，他也表示：「人無法勝天，只能臨機應變，把狀態維持好。」

日本隊長丹羽裕聖去年也在井端弘和帶領下奪下U15世界盃冠軍，井端弘和很信任他。丹羽裕聖表示，有先前大賽經驗，「希望能把整個團隊凝聚起來，並且朝冠軍邁進。」

日本隊 井端弘和 青少棒錦標賽

延伸閱讀

台農特產業者赴港交流 策進會：台是港第2大貿易夥伴 將續推企業拓銷

2020年離開香港…香港前議員許智峯 獲澳洲政治庇護

MiLB／陳柏毓奪2A本季第3勝 林維恩高A中繼3局5K勝投

香港衛生署：屈公病風險續增 或現本地局部傳播

相關新聞

中職／懸崖邊撐住了！布坎南9局完封勝 悍將揮別7連敗

不名譽紀錄的懸崖邊緣，富邦悍將隊撐住了！今天以1：0險勝中信兄弟隊，避免3連戰遭到清盤，洋投布坎南演出9局完封勝，中職生...

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／沒考慮換下布坎南 陳金鋒：和他拚了！

富邦悍將隊今天以1：0完封中信兄弟隊，洋投布坎南以117球繳出9局完封勝，談到第9局是否考慮換投，總教練陳金鋒賽後霸氣回...

中職／悍將票房再加31588人！本季9度「攻蛋」近20萬人進場

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋作東，迎戰另一支人氣球隊中信兄弟隊，今天在最終戰湧入系列賽最高的3萬1588人，3場合計7萬...

中職／林泓育陽春砲吹響反攻號角 猿勝龍並列第三

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天身分從敗投解套，然而樂天桃猿隊靠著林泓育在8局上的陽春砲帶動反攻，追平比數後更靠著9局上龍隊...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。