亞洲青少棒賽／日本首戰勝香港 井端弘和：全力奪冠
亞洲青少棒錦標賽今天在台南開打，日本隊首戰與香港交手，火力發揮以14比1、5局搶勝；總教練井端弘和表示，集訓時就跟選手表明，目標就是全力爭奪本屆冠軍。
亞洲青少棒錦標賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心成棒球場開打，日本首戰與香港碰頭、局局都有分數進帳，1局下單局4安攻下3分，2局下靠著安打、觸身球保送、丹羽裕聖二壘打再拿1分，再靠接連高飛犧牲打添分取得6比0領先。
日本隊3局下靠著小山蓮心安打再拿1分，4局下一口氣打了13人次，單局5安、4次四死球保送，攻下7分，也達到提前結束比賽門檻。
日本隊今天3任投手依序登板，僅在3局上讓香港對靠著滿壘時選到保送擠回1分，3任投手合計送出7次三振，幫助球隊守住勝利。
日本隊此次由總教練井端弘和領軍，他表示，明年世界盃亞洲區只有兩隊名額，集訓時就跟選手表明要全力爭奪本屆冠軍獎盃。
井端弘和多次帶隊來台灣，提到台灣天氣多變化，他也表示：「人無法勝天，只能臨機應變，把狀態維持好。」
日本隊長丹羽裕聖去年也在井端弘和帶領下奪下U15世界盃冠軍，井端弘和很信任他。丹羽裕聖表示，有先前大賽經驗，「希望能把整個團隊凝聚起來，並且朝冠軍邁進。」
