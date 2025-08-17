中職／趕在家人離台前奪首勝 布坎南最大動力：我兒子想跳舞

富邦悍將隊今天以1：0擊敗中信兄弟隊，為7連敗畫下句點，布坎南以117球演出9局完封勝，布坎南賽後笑曝，這場比賽給自己最大壓力的人，其實是兒子，「他說想要我拿MVP，因為他很想上場跳舞。」

布坎南此役一路壓制兄弟打線，前8局投完共用105球，第9局繼續站上投手丘，對張志豪投出觸身球，投捕質疑刻意碰球，比賽因此暫停一段時間，布坎南不受影響，最終完成9局完封勝，僅被敲3安打。悍將投手前一次完封勝已是2023年7月24日陳仕朋，布坎南投出球團相隔兩年的紀錄。

他提到：「今天和豊暐的搭配都遵照賽前擬定的策略，快速取得好球數，守備也幫了很大的忙。」對於第9局在球數破百情況下繼續站上投手丘，他指出，「球數對我只是其中一個指標，自己的身體感覺才是最重要的，投手教練在8局後有問我，我沒有問題，也感謝他們讓我有信心上去完成比賽。」

此役僅用2小時9分鐘完賽，布坎南指出，上一場保送有點多，沒辦法取得球數領先，讓自己陷入困境，「今天更專注在取得好球數上，也要歸功對方先發投手（魏碩成），因為有他的投球，才能讓今天出現這麼好的一場比賽。」

投到第8場，布坎南終於拿到首勝，但這一勝來得及時，他透露家人下周就要離台，這是他們能看到自己先發的最後一場比賽，很欣慰他們可以看到這一勝。

賽後與兒子、女兒一起跳舞，他笑說：「他們都很喜歡球場，回到家後都會看自己上電視的樣子，兒子今天有給我壓力，他說想要我拿MVP，因為他很想上場跳舞。」