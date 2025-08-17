快訊

國人愛吃保健食品...長期高劑量補充增腎結石風險 營養師這樣說

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫身分曝光

中職／沒考慮換下布坎南 陳金鋒：和他拚了！

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊今天以1：0完封中信兄弟隊，洋投布坎南以117球繳出9局完封勝，談到第9局是否考慮換投，總教練陳金鋒賽後霸氣回應沒有，「和他拚了！」

悍將1局下攻下1分，成為兄弟整場跨越不過的障礙，布坎南讓兄弟打線前4局安打仍掛蛋，直到第5局才靠黃韋盛敲破無安打局面，第8局雖讓首位打者黃韋盛再敲安打，但高宇杰打向一壘的平飛球，范國宸接殺再踩一壘完成雙殺守備，幫助他化解大半危機。

布坎南前8局投完共用105球，第9局繼續站上投手丘，對張志豪投出觸身球，投捕質疑有蓄意碰球之嫌，陳金鋒上場了解狀況，比賽因此暫停一段時間，布坎南不受影響，最終完成9局完封勝，僅被敲3安打。

陳金鋒表示，布坎南狀況不錯，意願也很強，「有這個機會，就讓他去拚。」他也感謝布坎南緩解近期壓力較大的牛棚。至於觸身球打席，他表示，當時是向裁判了解這個能不能看，「但他是說這是主觀認定，規則就是這樣。」

悍將8月低迷，今天贏下這一場終止7連敗，陳金鋒表示，最近球隊在連敗中，大家不管在投打都有壓力，贏下這一場也不是說就會因此比較輕鬆，但希望可以讓選手揮別前幾場該贏未贏的陰影。

