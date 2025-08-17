中職／懸崖邊撐住了！布坎南9局完封勝 悍將揮別7連敗

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊洋投布坎南。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊洋投布坎南。記者侯永全／攝影

不名譽紀錄的懸崖邊緣，富邦悍將隊撐住了！今天以1：0險勝中信兄弟隊，避免3連戰遭到清盤，洋投布坎南演出9局完封勝，中職生涯出賽到第8場，終於拿到首勝。

兩隊今天上演投手戰，兄弟左投魏碩成先發5.1局只被敲2安打、失1分（無責失），首局保送李宗賢，他再靠盜壘、捕手傳球失誤進占三壘，張育成的安打幫助悍將攻下分數。

悍將由洋投布坎南先發，兄弟打線前4局安打仍掛蛋，直到第5局才靠黃韋盛敲破無安打局面，第8局雖讓首位打者黃韋盛再敲安打，但高宇杰打向一壘的平飛球，范國宸接殺再踩一壘完成雙殺守備，幫助他化解大半危機。

布坎南前8局投完共用105球，第9局繼續站上投手丘，對張志豪投出觸身球，投捕質疑刻意碰球，比賽因此暫停一段時間，布坎南不受影響，最終完成9局完封勝，僅被敲3安打。

悍將本季已在6月6到8日新莊、8月8到10日洲際棒球場遭到兄弟橫掃，追平球團史（2017年起）單季遭兄弟3連戰清盤紀錄；本周末前兩戰都輸球，再輸將改寫糗紀錄，今天守下重要的1勝，也為7連敗畫下句點。

