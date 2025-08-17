聽新聞
中職／悍將票房再加31588人！本季9度「攻蛋」近20萬人進場
富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋作東，迎戰另一支人氣球隊中信兄弟隊，今天在最終戰湧入系列賽最高的3萬1588人，3場合計7萬5769人，又一次票房大豐收。
在這波系列賽之前，悍將本季在大巨蛋6場主場賽事，包括周二到周日各1場，合計12萬4045人進場，而這些數字都還沒靠兄弟加持。
悍將本周末再度挺進大巨蛋，首度以主場球隊之姿面對兄弟，周五票房開出16002人，周六28169人，今天賽後演出由KPOP大咖壓軸，「水彈女王」權恩妃、韓團FTISLAND演出，更進一步推升破3萬人，最終正式宣布為3萬1588人。
加入這波系列賽後，悍將本季在台北大巨蛋打了9場主場，票房19萬9804人，場均2萬2200人。
