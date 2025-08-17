快訊

國人愛吃保健食品...長期高劑量補充增腎結石風險 營養師這樣說

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫身分曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將票房再加31588人！本季9度「攻蛋」近20萬人進場

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒富邦悍將17日在台北大巨蛋對上中信兄弟，「柔道男神」楊勇緯（中）受邀擔任開球投手、台哥大總經理林之晨（左）擔任開球打者，捕手為悍將隊蔡佳諺（右）。中央社
中華職棒富邦悍將17日在台北大巨蛋對上中信兄弟，「柔道男神」楊勇緯（中）受邀擔任開球投手、台哥大總經理林之晨（左）擔任開球打者，捕手為悍將隊蔡佳諺（右）。中央社

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋作東，迎戰另一支人氣球隊中信兄弟隊，今天在最終戰湧入系列賽最高的3萬1588人，3場合計7萬5769人，又一次票房大豐收。

在這波系列賽之前，悍將本季在大巨蛋6場主場賽事，包括周二到周日各1場，合計12萬4045人進場，而這些數字都還沒靠兄弟加持。

悍將本周末再度挺進大巨蛋，首度以主場球隊之姿面對兄弟，周五票房開出16002人，周六28169人，今天賽後演出由KPOP大咖壓軸，「水彈女王」權恩妃、韓團FTISLAND演出，更進一步推升破3萬人，最終正式宣布為3萬1588人。

加入這波系列賽後，悍將本季在台北大巨蛋打了9場主場，票房19萬9804人，場均2萬2200人。

富邦悍將 中信兄弟

延伸閱讀

中職／柔道男神楊勇緯首度登上大巨蛋 為富邦悍將開球直呼新奇

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

中職／兄弟板凳陳統恩敲二壘逆轉勝安打 獲單場MVP

中職／兄弟單局6分逆轉叩關大紀錄 悍將再1敗吞不名譽紀錄

相關新聞

中職／懸崖邊撐住了！布坎南9局完封勝 悍將揮別7連敗

不名譽紀錄的懸崖邊緣，富邦悍將隊撐住了！今天以1：0險勝中信兄弟隊，避免3連戰遭到清盤，洋投布坎南演出9局完封勝，中職生...

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／沒考慮換下布坎南 陳金鋒：和他拚了！

富邦悍將隊今天以1：0完封中信兄弟隊，洋投布坎南以117球繳出9局完封勝，談到第9局是否考慮換投，總教練陳金鋒賽後霸氣回...

中職／悍將票房再加31588人！本季9度「攻蛋」近20萬人進場

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋作東，迎戰另一支人氣球隊中信兄弟隊，今天在最終戰湧入系列賽最高的3萬1588人，3場合計7萬...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

富邦悍將16日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，在6比1領先優勢下，反以6比9慘遭逆轉吞下7連敗。輸球之餘，場邊韓籍啦啦隊三本柱李珠珢與南珉貞的一段應援行為，卻意外引爆爭議，被不少球迷狂批「觸犯禁忌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。