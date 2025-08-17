聽新聞
中職／味全龍有「國父」？陳思仲留鬍子 打擊手感也變好
味全龍隊「JC」陳思仲有了新造型，嘴上的兩撇鬍子是為了「改運」而留，有人說像「國父」孫中山，有人想起前中信兄弟洋投猛登，不過陳思仲透露，參考來源是是2023年的龍隊洋將拓克士（Tucker Smith）。
陳思仲昨天被升上一軍，2021年選秀會加盟的他，至今一軍出賽僅41場，還未占據屬於自己的一席之地，雖然守備位置多元，但能否提高打擊率才是關鍵。
「今年低潮比較多一點。」陳思仲表示，今年遇到幾次低潮，雖然有把狀態拉起來，但時間無法拉長，反反覆覆中自己也有些懊惱，才會想著留鬍子換換手氣，也沒想到「好像真的有打比較好」。
陳思仲是在這一、兩周才開始留鬍子，而他在二軍最近4場出賽敲出4支安打，其中有3支是二壘安打，讓他再次獲得一軍機會，陳思仲說：「有感受到教練對我的期待。」
