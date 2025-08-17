快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

中職／柔道男神楊勇緯首度登上大巨蛋 為富邦悍將開球直呼新奇

中央社／ 台北17日電
中華職棒17日例行賽在台北大巨蛋進行，由中信兄弟與富邦悍將交手，台灣柔道好手楊勇緯（圖）擔任開球嘉賓。中央社
中華職棒17日例行賽在台北大巨蛋進行，由中信兄弟與富邦悍將交手，台灣柔道好手楊勇緯（圖）擔任開球嘉賓。中央社

「柔道男神」楊勇緯今天首度踏上台北大巨蛋為中職富邦悍將開球，他表示，在大巨蛋開球感覺很新奇，又踏上大場面的感覺。楊勇緯提到，10月全運會結束之後，預計到歐洲移訓。

楊勇緯2021年於新莊棒球場就為富邦悍將開過球，不過，今天悍將與中信兄弟交手的賽事，是第一次站上大巨蛋開球。楊勇緯表示：「很新奇，感覺又一次踏上大場面的感覺。」他也笑說：「開球比較緊張，平常比賽因為已經做好準備，已經習慣了，但開球是不擅長的事情。」

談到接下來的訓練規劃，楊勇緯表示，10月全運會結束後會先到澳洲進行表演賽，結束之後則會去歐洲移地訓練，「多看多學，看現在規則怎麼樣，摔法有沒有改變，也可以更了解裁判的判定，檢視自己的狀態」。

由於柔道實施新規則，楊勇緯指出：「世界各國有不同見解，我們選手就要去適應新規則。」

歐洲移地訓練結束之後，楊勇緯表示，11月會再去東京訓練，因此今年下半年不太會待在台灣，畢竟明年奧運積分開始算，要面對接下來的挑戰。

楊勇緯也提到，最近自己開始打網球，「後來發現會打跟有在練是不一樣的，感覺是一個心態上轉換，滿紓壓的」。

中華職棒富邦悍將17日在台北大巨蛋對上中信兄弟，「柔道男神」楊勇緯（中）受邀擔任開球投手、台哥大總經理林之晨（左）擔任開球打者，捕手為悍將隊蔡佳諺（右）。中央社
中華職棒富邦悍將17日在台北大巨蛋對上中信兄弟，「柔道男神」楊勇緯（中）受邀擔任開球投手、台哥大總經理林之晨（左）擔任開球打者，捕手為悍將隊蔡佳諺（右）。中央社

楊勇緯 全運會 富邦悍將

延伸閱讀

第一次受邀到大巨蛋投球 阿諾露纖腰美腿投球姿勢滿分

中職／悍將「攻蛋」首度拉兄弟作客 周五湧入16002人

不滿曹興誠「假球說」 他下午到大巨蛋發400片雞排「揮別不堪年代」

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

相關新聞

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

富邦悍將16日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，在6比1領先優勢下，反以6比9慘遭逆轉吞下7連敗。輸球之餘，場邊韓籍啦啦隊三本柱李珠珢與南珉貞的一段應援行為，卻意外引爆爭議，被不少球迷狂批「觸犯禁忌」。

中職／味全龍有「國父」？陳思仲留鬍子 打擊手感也變好

味全龍隊「JC」陳思仲有了新造型，嘴上的兩撇鬍子是為了「改運」而留，有人說像「國父」孫中山，有人想起前中信兄弟洋投猛登，...

中職／柔道男神楊勇緯首度登上大巨蛋 為富邦悍將開球直呼新奇

「柔道男神」楊勇緯今天首度踏上台北大巨蛋為中職富邦悍將開球，他表示，在大巨蛋開球感覺很新奇，又踏上大場面的感覺。楊勇緯提...

日職／睽違1059天！藤浪晉太郎回歸一軍先發差點奪勝 牛棚放火球迷心碎

闊別日職3年的藤浪晉太郎，今日在DeNA對中日龍的比賽中迎來移籍後的一軍初登板也是首度先發。他以86球完成5局投球，僅被敲5支安打、失1分，另有5次三振與1次四壞球保送，表現相當出色，退場時還是具備勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。