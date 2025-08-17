中職／柔道男神楊勇緯首度登上大巨蛋 為富邦悍將開球直呼新奇

「柔道男神」楊勇緯今天首度踏上台北大巨蛋為中職富邦悍將開球，他表示，在大巨蛋開球感覺很新奇，又踏上大場面的感覺。楊勇緯提到，10月全運會結束之後，預計到歐洲移訓。

楊勇緯2021年於新莊棒球場就為富邦悍將開過球，不過，今天悍將與中信兄弟交手的賽事，是第一次站上大巨蛋開球。楊勇緯表示：「很新奇，感覺又一次踏上大場面的感覺。」他也笑說：「開球比較緊張，平常比賽因為已經做好準備，已經習慣了，但開球是不擅長的事情。」

談到接下來的訓練規劃，楊勇緯表示，10月全運會結束後會先到澳洲進行表演賽，結束之後則會去歐洲移地訓練，「多看多學，看現在規則怎麼樣，摔法有沒有改變，也可以更了解裁判的判定，檢視自己的狀態」。

由於柔道實施新規則，楊勇緯指出：「世界各國有不同見解，我們選手就要去適應新規則。」

歐洲移地訓練結束之後，楊勇緯表示，11月會再去東京訓練，因此今年下半年不太會待在台灣，畢竟明年奧運積分開始算，要面對接下來的挑戰。

楊勇緯也提到，最近自己開始打網球，「後來發現會打跟有在練是不一樣的，感覺是一個心態上轉換，滿紓壓的」。