日職／睽違1059天！藤浪晉太郎回歸一軍先發差點奪勝 牛棚放火球迷心碎

闊別日職3年的藤浪晉太郎，今日在DeNA對中日龍的比賽中迎來移籍後的一軍初登板也是首度先發。他以86球完成5局投球，僅被敲5支安打、失1分，另有5次三振與1次四壞球保送，表現相當出色，退場時還是具備勝投資格。

然而第6局接替登板的中川虎大首球即遭上林誠知轟出追平比分的陽春砲，也讓藤浪的勝投希望瞬間幻滅。

藤浪晉太郎上一次在日本職棒的一軍出賽，已經要追溯到2022年9月23日，當時他還是效力阪神，在馬自達球場面對廣島隊。如今已經是他睽違1059天的再次一軍出賽。

DeNA藤浪晋太郎が復帰初登板

先発で５回86球1失点で勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りる（その後後続が追いつかれて勝敗つかず）



↓ 5回の藤浪のピッチング pic.twitter.com/4pPtgLFfsf — goldman (@goldman95246654) 2025年8月17日

此役中日排出全左打者的先發陣容，藤浪首局順利壓制對手無失分。第2局他雖連續被擊出安打形成無人出局一、三壘危機，仍僅在宇佐美擊出游擊滾地球時失掉1分，最終成功化解危機。更難能可貴的是，他全場僅投出1次保送，展現出過去屢被詬病的控球能力有明顯改善。

藤浪完成5局任務時，帶著1分領先退場，不料第6局卻是風雲突變，中川虎大登板後首球便遭上林敲出右外野全壘打，讓藤浪的勝投資格瞬間飛走。

球迷們在網路上紛紛哀號：「藤浪的勝投被消掉我哭了」、「啊……藤浪的勝投瞬間沒了」、「真的太可惜」、「應該讓他多投一局才對」、「還想看藤浪的英雄訪問啊」。