快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／生涯初守外野不是意外調度 林岳谷有在練對飛球判斷有自信

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊內野手林岳谷。本報資料照
富邦悍將隊內野手林岳谷。本報資料照

富邦悍將隊內野手林岳谷昨天在9局上調往右外野，職棒生涯首度留下外野守備紀錄，但這其實並非意料之外的調度，林岳谷透露，今年二軍就有開始練外野，之前也有幾場總教練陳金鋒通知準備外野，只是昨天才是真的第一次上去，言語之中也透露對飛球判斷有自信。

悍將昨天遭遇煉獄7局從領先打到落後，後段在啟動代打後，守備也跟著有大幅變動，林岳谷9局上負責右外野，過去在一、二軍都不曾守過外野，昨天寫下初體驗，拿著蔡佳諺的手套上場。

林岳谷表示，之前在冬季聯盟有以外野手出賽過，二軍則是從今年開始練習外野守備，因此昨天站上外野感覺並不陌生，「沒有那麼生疏，我覺得自己在對飛球的判斷還不錯，腳程也還不錯，所以在追球上比較容易。」因此他一點都不怕球飛來，被問是否期待接球，林岳谷用力點頭，「非常期待！我原本想要三個出局數都是我的，畢竟應該很少有去守外野的機會。」

林岳谷不排斥當內外野工具人，他表示，自己可以守外野、內野，「對球隊會比較有幫助，讓教練比較好調度。」

陳金鋒 富邦悍將

延伸閱讀

中職／江坤宇讚「牽制教科書」 蔡齊哲默默逼近中職紀錄

中職／悍將離勝利那麼近卻失守 張奕救援砸鍋遭兄弟逆轉

中職／台東悍將好威！蔡佳諺家鄉轟出2分彈 張育成2打點獵鷹

中職／從兄弟到悍將終於生涯首勝 李吳永勤開心吐露心情

相關新聞

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

富邦悍將16日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，在6比1領先優勢下，反以6比9慘遭逆轉吞下7連敗。輸球之餘，場邊韓籍啦啦隊三本柱李珠珢與南珉貞的一段應援行為，卻意外引爆爭議，被不少球迷狂批「觸犯禁忌」。

中職／悍將票房再加31588人！本季9度「攻蛋」近20萬人進場

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋作東，迎戰另一支人氣球隊中信兄弟隊，今天在最終戰湧入系列賽最高的3萬1588人，3場合計7萬...

中職／味全龍有「國父」？陳思仲留鬍子 打擊手感也變好

味全龍隊「JC」陳思仲有了新造型，嘴上的兩撇鬍子是為了「改運」而留，有人說像「國父」孫中山，有人想起前中信兄弟洋投猛登，...

中職／柔道男神楊勇緯首度登上大巨蛋 為富邦悍將開球直呼新奇

「柔道男神」楊勇緯今天首度踏上台北大巨蛋為中職富邦悍將開球，他表示，在大巨蛋開球感覺很新奇，又踏上大場面的感覺。楊勇緯提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。