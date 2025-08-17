中職／生涯初守外野不是意外調度 林岳谷有在練對飛球判斷有自信

富邦悍將隊內野手林岳谷昨天在9局上調往右外野，職棒生涯首度留下外野守備紀錄，但這其實並非意料之外的調度，林岳谷透露，今年二軍就有開始練外野，之前也有幾場總教練陳金鋒通知準備外野，只是昨天才是真的第一次上去，言語之中也透露對飛球判斷有自信。

悍將昨天遭遇煉獄7局從領先打到落後，後段在啟動代打後，守備也跟著有大幅變動，林岳谷9局上負責右外野，過去在一、二軍都不曾守過外野，昨天寫下初體驗，拿著蔡佳諺的手套上場。

林岳谷表示，之前在冬季聯盟有以外野手出賽過，二軍則是從今年開始練習外野守備，因此昨天站上外野感覺並不陌生，「沒有那麼生疏，我覺得自己在對飛球的判斷還不錯，腳程也還不錯，所以在追球上比較容易。」因此他一點都不怕球飛來，被問是否期待接球，林岳谷用力點頭，「非常期待！我原本想要三個出局數都是我的，畢竟應該很少有去守外野的機會。」

林岳谷不排斥當內外野工具人，他表示，自己可以守外野、內野，「對球隊會比較有幫助，讓教練比較好調度。」