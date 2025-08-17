聽新聞
中職／韓籍三本柱5系校花稱霸3系 南珉貞感謝球迷忍不住哭了
富邦悍將隊年度重磅主題日「悍將中學」本周末在台北大巨蛋登場，今天放榜校花、校草票選結果，戴培峰獲選校草，5系校花則由韓籍三本柱以及潔米、安娜拿下。
Fubon Angels角逐的校花之爭，韓籍三本柱稱霸三系，李雅英去年就在甜美系勝出，今年改奪俏皮系霸主；南珉貞首度上榜，在氣質系拿下票選冠軍，首度參加票選的李珠珢則是贏下甜美系。台灣女孩收下兩個校花，潔米蟬聯才藝系，安娜則在開朗系勝出。
昨天應援舞台上剛發生南珉貞、李珠珢騎隊旗爭議事件，今天賽前獲頒校花，李珠珢感謝球迷的支持，以中文甜喊「我愛你們」；南珉貞講感言時沒能忍住淚水，李雅英在一旁暖喊：「不要哭，珉貞」。
「悍將校草」今年校草參賽者包括張育成、張奕、豊暐、李東洺、戴培峰，最終由戴培峰勝出。
校草
戴培峰
校花
甜美系 李珠珢
才藝系 潔米
開朗系 安娜
氣質系 南珉貞
俏皮系 李雅英
