中職／韓籍三本柱5系校花稱霸3系 南珉貞感謝球迷忍不住哭了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊年度重磅主題日「悍將中學」本周末在台北大巨蛋登場，今天放榜校花、校草票選結果，戴培峰獲選校草，5系校花則由韓籍三本柱以及潔米、安娜拿下。

Fubon Angels角逐的校花之爭，韓籍三本柱稱霸三系，李雅英去年就在甜美系勝出，今年改奪俏皮系霸主；南珉貞首度上榜，在氣質系拿下票選冠軍，首度參加票選的李珠珢則是贏下甜美系。台灣女孩收下兩個校花，潔米蟬聯才藝系，安娜則在開朗系勝出。

昨天應援舞台上剛發生南珉貞、李珠珢騎隊旗爭議事件，今天賽前獲頒校花，李珠珢感謝球迷的支持，以中文甜喊「我愛你們」；南珉貞講感言時沒能忍住淚水，李雅英在一旁暖喊：「不要哭，珉貞」。

「悍將校草」今年校草參賽者包括張育成、張奕、豊暐、李東洺、戴培峰，最終由戴培峰勝出。

校草

戴培峰

校花

甜美系 李珠珢

才藝系 潔米

開朗系 安娜

氣質系 南珉貞

俏皮系 李雅英

李珠珢 南珉貞 戴培峰

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

富邦悍將16日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，在6比1領先優勢下，反以6比9慘遭逆轉吞下7連敗。輸球之餘，場邊韓籍啦啦隊三本柱李珠珢與南珉貞的一段應援行為，卻意外引爆爭議，被不少球迷狂批「觸犯禁忌」。

中職／味全龍有「國父」？陳思仲留鬍子 打擊手感也變好

味全龍隊「JC」陳思仲有了新造型，嘴上的兩撇鬍子是為了「改運」而留，有人說像「國父」孫中山，有人想起前中信兄弟洋投猛登，...

中職／柔道男神楊勇緯首度登上大巨蛋 為富邦悍將開球直呼新奇

「柔道男神」楊勇緯今天首度踏上台北大巨蛋為中職富邦悍將開球，他表示，在大巨蛋開球感覺很新奇，又踏上大場面的感覺。楊勇緯提...

日職／睽違1059天！藤浪晉太郎回歸一軍先發差點奪勝 牛棚放火球迷心碎

闊別日職3年的藤浪晉太郎，今日在DeNA對中日龍的比賽中迎來移籍後的一軍初登板也是首度先發。他以86球完成5局投球，僅被敲5支安打、失1分，另有5次三振與1次四壞球保送，表現相當出色，退場時還是具備勝

