中職／張閔勛被4盜 古久保談投捕搭配：7年前就在說

樂天桃猿隊捕手張閔勛昨天被單場4次盜壘，追平個人生涯次多，總教練古久保健二指出，盜壘阻殺是投捕之間的配合，也一直有在提醒投手動作不要太大，「從4年前就在說，真要說的話7年前就有說。」

古久保健二是在4年前加盟猿隊擔任首席教練，去年起轉任總教練，再往前3年則是在富邦悍將擔任投捕教練，投捕手的配合阻殺一直是他掛心的地方。

古久保健二指出，確實有些投手的動作比較大，但也不是說就做不到，每個投手的能力不同，盜壘阻殺就是需要投捕兩方的配合，張閔勛在大巨蛋比賽時也有傳得好的時刻。

張閔勛今年阻殺率0.149偏低，古久保健二坦言這也是前陣子讓宋嘉翔先發的原因，今天讓宋嘉翔主要是考慮他跟黃子鵬搭配的合適性，「不是嘉翔上去就一定抓得到，而是子鵬特性跟嘉翔配舒服一點。」