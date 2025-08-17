中職／陳晨威自打球歸期未定 古久保：後面幾場也…

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿打者陳晨威。報系資料照

樂天桃猿陳晨威昨天自打球打到右小腿，今天未排在先發打線，開路先鋒改由林立擔任，總教練古久保健二透露，陳晨威回歸時間表要看恢復狀況，後續幾場賽事有可能也還無法出賽。

猿隊昨天與味全龍隊交手打到4局上，陳晨威因為自打球打到右小腿，經過短暫治療後無法續戰，教練團決定讓他提前退場，今天也不在先發名單中。

「晨威今天比較沒辦法。」古久保健二表示，目前還不確定他的歸隊時間，要看恢復狀況去評估，被自打球打到的地方有些腫脹，19日開始的賽事有可能前幾場還無法出賽。

猿隊另一位主力外野手林政華也在10日出賽時因守備撲接「折」到手腕，目前也還未出賽，古久保健二表示，林政華目前還無法守備，但已經開始打擊練習，「大概恢復到8成。」

陳晨威因自打球退場影片：

陳晨威 樂天桃猿 古久保健二

