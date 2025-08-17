快訊

中職／張志豪低迷打擊手感升一軍 平野惠一談他的揮棒魄力雙面刃

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟張志豪。報系資料照
中信兄弟張志豪。報系資料照

中信兄弟隊今天選手異動，降下陳俊秀、升上張志豪，總教練平野惠一指出，陳俊秀的背部不適，需要一點時間，因此先降下二軍養傷。今天張志豪、蘇緯達都隨隊，最終升上張志豪，平野對他的期許就是球棒，「他的揮棒就能帶給選手壓迫感。」

張志豪本季至今在一軍打擊率只有1成93，前一場一軍出賽已是6月18日，在二軍打擊也未見起色的情況下，相隔兩個月再返一軍。

平野表示，陳俊秀的背部不太舒服，需要治療，不是3、5天可以好，可能需要一周，所以索性先讓他下二軍休息。

至於升上張志豪，平野解釋，「因為想要增加打線的魄力，志豪有沒有安打先放一邊，他的揮棒就能帶給選手壓迫，光是那個揮棒就很有威力。」隨即也補槍，「但追打壞球，可能對方投手會有點開心。」平野也提到，張志豪知道自己是取代陳俊秀的位置，「我對他沒有要求，相信他知道自己要做什麼。」

38歲的張志豪，也不得不感受被年紀追著跑的壓力，他坦言：「很多方面都要去調整，有些事情不像以前那樣，要去習慣身體負荷強度到哪。」他苦笑說：「身體影響心理、心理影響身體，這是我這幾個月來的體悟。」

張志豪 陳俊秀 蘇緯達

相關新聞

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

富邦悍將16日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，在6比1領先優勢下，反以6比9慘遭逆轉吞下7連敗。輸球之餘，場邊韓籍啦啦隊三本柱李珠珢與南珉貞的一段應援行為，卻意外引爆爭議，被不少球迷狂批「觸犯禁忌」。

中職／陳晨威自打球歸期未定 古久保：後面幾場也…

樂天桃猿隊陳晨威昨天自打球打到右小腿，今天未排在先發打線，開路先鋒改由林立擔任，總教練古久保健二透露，陳晨威回歸時間表要...

中職／張志豪低迷打擊手感升一軍 平野惠一談他的揮棒魄力雙面刃

中信兄弟隊今天選手異動，降下陳俊秀、升上張志豪，總教練平野惠一指出，陳俊秀的背部不適，需要一點時間，因此先降下二軍養傷。...

中職／初登板感受台式應援 柯威士期待用投球讓對手主場變「圖書館」

中信兄弟隊新洋投柯威士來台首戰被富邦悍將隊打爆，投手教練王建民認為久未出賽，身體機制上沒有那麼順暢，但從第一天抵台至今都...

