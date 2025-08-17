中職／張志豪低迷打擊手感升一軍 平野惠一談他的揮棒魄力雙面刃

中信兄弟隊今天選手異動，降下陳俊秀、升上張志豪，總教練平野惠一指出，陳俊秀的背部不適，需要一點時間，因此先降下二軍養傷。今天張志豪、蘇緯達都隨隊，最終升上張志豪，平野對他的期許就是球棒，「他的揮棒就能帶給選手壓迫感。」

張志豪本季至今在一軍打擊率只有1成93，前一場一軍出賽已是6月18日，在二軍打擊也未見起色的情況下，相隔兩個月再返一軍。

平野表示，陳俊秀的背部不太舒服，需要治療，不是3、5天可以好，可能需要一周，所以索性先讓他下二軍休息。

至於升上張志豪，平野解釋，「因為想要增加打線的魄力，志豪有沒有安打先放一邊，他的揮棒就能帶給選手壓迫，光是那個揮棒就很有威力。」隨即也補槍，「但追打壞球，可能對方投手會有點開心。」平野也提到，張志豪知道自己是取代陳俊秀的位置，「我對他沒有要求，相信他知道自己要做什麼。」

38歲的張志豪，也不得不感受被年紀追著跑的壓力，他坦言：「很多方面都要去調整，有些事情不像以前那樣，要去習慣身體負荷強度到哪。」他苦笑說：「身體影響心理、心理影響身體，這是我這幾個月來的體悟。」