快訊

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

午後對流雲系發展旺盛...9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

中職／初登板感受台式應援 柯威士期待用投球讓對手主場變「圖書館」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊新洋投柯威士。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新洋投柯威士。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊新洋投柯威士來台首戰被富邦悍將隊打爆，投手教練王建民認為久未出賽，身體機制上沒有那麼順暢，但從第一天抵台至今都是朝好的方向前進。談到初登板表現，柯威士雖坦言以個人來說結果不好，但他相當享受，也直言很期待能透過自己的投球，讓對手主場變成「圖書館」的場面出現。

柯威士「開箱」戰役，面對悍將僅投2.1局，被敲7安打、失5分，最快球速147公里。他在首局被林岳谷敲安後，第3到5棒張育成、張進德、戴培峰連棒安打先打下2分，第3局面對4位打者都沒解決，被敲3安打、1保送，僅靠陳愷佑盜壘出局抓到1個出局數，隨即被換下場。

柯威士今年上半年效力韓職KT巫師隊，前一場出賽已是7月5日，接下來遭到釋出，先與家人留在韓國旅遊，接著在8月初抵台，到昨天的登板，為時隔42天的出賽。

王建民指出，雖然帳面數據不好，但他是第一次出賽，「隔了快一個半月沒比賽，身體一些機制沒有那麼順暢。」被悍將安打率高，他指出，柯威士昨天的身體擺動比較橫向，球往右打者的外角去，對打者來說是比較好掌握。

柯威士談昨天初登板心情直言興奮，上場後專注在身體感受上，「最重要的是，身體是健康的。」至於中職打者特色，他說原本就有聽到一些分享，實際對決後，確實和聽說的一樣，「打者很會纏鬥，有很好的擊球能力，屬於亞洲打者的特色，要三振他們不是那麼容易。」他也認為，隨著更多比賽後，對打者會更加熟悉、了解，相信可以越來越進入狀況。

柯威士坦言，「以我個人來講，結果是不好，但看到我們怎麼以團隊贏下比賽。」至於初體驗中職應援文化，他笑說，並不會不習慣，韓職也有場邊應援，墨西哥、委內瑞拉的比賽也是很吵，「只是不像台灣會大家一起跳。」他也提到：「對我來說，這些聲音很有意思，很像他們在挑戰我，我要更努力讓對方聲音降低，我要投更好，讓他們閉上嘴巴。」

柯威士與林子偉曾在美國小聯盟有過隊友情誼，現在來到台灣，兩人的互動也更加熱絡，他笑說以前同隊時，可能林子偉還在學習英文、美國文化，現在他的英文變好了，「有和子偉、子偉那時的翻譯傳訊息，感受得到他的英文進步很多。」

中職 林子偉

延伸閱讀

棒球／林家正落腳獨立聯盟 王建民昔重返大聯盟跳板

MLB／鄧愷威大聯盟初先發 過來人王建民給建議：別讓出機會

中職／全猿安打獵殺7月瘋邦 林子偉生涯3次MVP都對悍將

中職／7局才等到王建民解除任務 魏碩成自己也吃驚

相關新聞

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

富邦悍將16日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，在6比1領先優勢下，反以6比9慘遭逆轉吞下7連敗。輸球之餘，場邊韓籍啦啦隊三本柱李珠珢與南珉貞的一段應援行為，卻意外引爆爭議，被不少球迷狂批「觸犯禁忌」。

中職／陳晨威自打球歸期未定 古久保：後面幾場也…

樂天桃猿隊陳晨威昨天自打球打到右小腿，今天未排在先發打線，開路先鋒改由林立擔任，總教練古久保健二透露，陳晨威回歸時間表要...

中職／張志豪低迷打擊手感升一軍 平野惠一談他的揮棒魄力雙面刃

中信兄弟隊今天選手異動，降下陳俊秀、升上張志豪，總教練平野惠一指出，陳俊秀的背部不適，需要一點時間，因此先降下二軍養傷。...

中職／初登板感受台式應援 柯威士期待用投球讓對手主場變「圖書館」

中信兄弟隊新洋投柯威士來台首戰被富邦悍將隊打爆，投手教練王建民認為久未出賽，身體機制上沒有那麼順暢，但從第一天抵台至今都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。