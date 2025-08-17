中職／初登板感受台式應援 柯威士期待用投球讓對手主場變「圖書館」

中信兄弟隊新洋投柯威士來台首戰被富邦悍將隊打爆，投手教練王建民認為久未出賽，身體機制上沒有那麼順暢，但從第一天抵台至今都是朝好的方向前進。談到初登板表現，柯威士雖坦言以個人來說結果不好，但他相當享受，也直言很期待能透過自己的投球，讓對手主場變成「圖書館」的場面出現。

柯威士「開箱」戰役，面對悍將僅投2.1局，被敲7安打、失5分，最快球速147公里。他在首局被林岳谷敲安後，第3到5棒張育成、張進德、戴培峰連棒安打先打下2分，第3局面對4位打者都沒解決，被敲3安打、1保送，僅靠陳愷佑盜壘出局抓到1個出局數，隨即被換下場。

柯威士今年上半年效力韓職KT巫師隊，前一場出賽已是7月5日，接下來遭到釋出，先與家人留在韓國旅遊，接著在8月初抵台，到昨天的登板，為時隔42天的出賽。

王建民指出，雖然帳面數據不好，但他是第一次出賽，「隔了快一個半月沒比賽，身體一些機制沒有那麼順暢。」被悍將安打率高，他指出，柯威士昨天的身體擺動比較橫向，球往右打者的外角去，對打者來說是比較好掌握。

柯威士談昨天初登板心情直言興奮，上場後專注在身體感受上，「最重要的是，身體是健康的。」至於中職打者特色，他說原本就有聽到一些分享，實際對決後，確實和聽說的一樣，「打者很會纏鬥，有很好的擊球能力，屬於亞洲打者的特色，要三振他們不是那麼容易。」他也認為，隨著更多比賽後，對打者會更加熟悉、了解，相信可以越來越進入狀況。

柯威士坦言，「以我個人來講，結果是不好，但看到我們怎麼以團隊贏下比賽。」至於初體驗中職應援文化，他笑說，並不會不習慣，韓職也有場邊應援，墨西哥、委內瑞拉的比賽也是很吵，「只是不像台灣會大家一起跳。」他也提到：「對我來說，這些聲音很有意思，很像他們在挑戰我，我要更努力讓對方聲音降低，我要投更好，讓他們閉上嘴巴。」

柯威士與林子偉曾在美國小聯盟有過隊友情誼，現在來到台灣，兩人的互動也更加熱絡，他笑說以前同隊時，可能林子偉還在學習英文、美國文化，現在他的英文變好了，「有和子偉、子偉那時的翻譯傳訊息，感受得到他的英文進步很多。」