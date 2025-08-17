中職／帶陽念祖回台東 葉君璋：我上次台東比賽是高中了…

味全龍隊昨天註冊陽念祖，今天就讓他在一軍隨隊，主要是為了19、20日在台東對上台鋼雄鷹隊的比賽需要預備人手，陽念祖表示，心情上滿興奮的，也隨時準備好自己。

中職隊伍前往花東比賽時，為了怕臨時有傷兵都會多帶一軍名單以外的人手，總教練葉君璋表示，這次會帶內野手陽念祖以及投手張鈞守，兩人今天也在一軍隨隊，但還不確定是不是會登錄一軍。

陽念祖今年二軍出賽41場、打擊率2成36，張鈞守則是二軍19場後援、防禦率2.95，兩人本季都還沒上過一軍，葉總表示，陽念祖最近比較低潮，因此想帶他回家鄉台東，看看能不能有些刺激，張鈞守則是之前就有想登錄，礙於當時手部有些傷勢。

陽念祖去年曾在一軍出賽2場，但生涯首安還沒誕生，他也清楚這次去台東未必能有出賽機會，所以只有先簡單通知家人，「去年上來很緊張，不知道自己要做什麼，但注意到自己跟一軍球員差了一大截，這段時間就努力訓練，加強穩定性、身體素質、心理強度。」

這是龍隊自2019年重返中職後第一次到台東比賽，葉總更驚人報出：「我上次在台東比賽應該是高中的時候，職棒時期完全沒去過，宜蘭、花蓮還有打過。」葉總記憶沒錯，他生涯未曾在台東球場出賽，花蓮、羅東球場出賽都是13場。