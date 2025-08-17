快訊

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

午後對流雲系發展旺盛...9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／帶陽念祖回台東 葉君璋：我上次台東比賽是高中了…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊新註冊陽念祖，將帶他去台東作為預備戰力。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊新註冊陽念祖，將帶他去台東作為預備戰力。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊昨天註冊陽念祖，今天就讓他在一軍隨隊，主要是為了19、20日在台東對上台鋼雄鷹隊的比賽需要預備人手，陽念祖表示，心情上滿興奮的，也隨時準備好自己。

中職隊伍前往花東比賽時，為了怕臨時有傷兵都會多帶一軍名單以外的人手，總教練葉君璋表示，這次會帶內野手陽念祖以及投手張鈞守，兩人今天也在一軍隨隊，但還不確定是不是會登錄一軍。

陽念祖今年二軍出賽41場、打擊率2成36，張鈞守則是二軍19場後援、防禦率2.95，兩人本季都還沒上過一軍，葉總表示，陽念祖最近比較低潮，因此想帶他回家鄉台東，看看能不能有些刺激，張鈞守則是之前就有想登錄，礙於當時手部有些傷勢。

陽念祖去年曾在一軍出賽2場，但生涯首安還沒誕生，他也清楚這次去台東未必能有出賽機會，所以只有先簡單通知家人，「去年上來很緊張，不知道自己要做什麼，但注意到自己跟一軍球員差了一大截，這段時間就努力訓練，加強穩定性、身體素質、心理強度。」

這是龍隊自2019年重返中職後第一次到台東比賽，葉總更驚人報出：「我上次在台東比賽應該是高中的時候，職棒時期完全沒去過，宜蘭、花蓮還有打過。」葉總記憶沒錯，他生涯未曾在台東球場出賽，花蓮、羅東球場出賽都是13場。

中職 味全龍 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／龍隊洋投3先發+1後援配置底定 要跟康龍說掰掰

中職／後勁、潘威倫的21連勝 葉君璋點出兩人共同性

中職／首度與陳子豪同場轟 朱育賢：他的甦醒對我們有幫助

中職／黃暐傑隨隊味全一軍練習 王維中讚曲球、變速球出色

相關新聞

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

富邦悍將16日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，在6比1領先優勢下，反以6比9慘遭逆轉吞下7連敗。輸球之餘，場邊韓籍啦啦隊三本柱李珠珢與南珉貞的一段應援行為，卻意外引爆爭議，被不少球迷狂批「觸犯禁忌」。

中職／張閔勛被4盜 古久保談投捕搭配：7年前就在說

樂天桃猿隊捕手張閔勛昨天被單場4次盜壘，追平個人生涯次多，總教練古久保健二指出，盜壘阻殺是投捕之間的配合，也一直有在提醒...

中職／陳晨威自打球歸期未定 古久保：後面幾場也…

樂天桃猿隊陳晨威昨天自打球打到右小腿，今天未排在先發打線，開路先鋒改由林立擔任，總教練古久保健二透露，陳晨威回歸時間表要...

中職／張志豪低迷打擊手感升一軍 平野惠一談他的揮棒魄力雙面刃

中信兄弟隊今天選手異動，降下陳俊秀、升上張志豪，總教練平野惠一指出，陳俊秀的背部不適，需要一點時間，因此先降下二軍養傷。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。