中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon Angels韓籍女神李珠珢、南珉貞因把悍將隊旗當魔法掃帚騎，球迷認為觸犯大忌，兩位女孩今天賽前出面受訪致歉。

爭議畫面因昨天球迷貼出的影片而延燒，畫面中李珠珢拿到隊旗後，一時玩心大開，突然騎上旗子，南珉貞隨後也跟著騎了上去，應援團長阿崔看到後連忙制止，兩人也馬上自己知道犯錯，下跪表達歉意，賽後也都在社群網站上以中文留言致歉。

隨著悍將遭到逆轉輸球，球迷怒火燒向兩人，李珠珢、南珉貞今天賽前特地出面受訪，還原當下初衷及反省。

南珉貞表示，昨天狀況是在球隊得到很多分後，很開心表現出來，沒有想那麼多，知道做錯事後，「自己也覺得很抱歉，相信球迷知道我們沒有惡意，會帶著那份愛繼續努力下去，自己也藉這個機會好好反省、學習。」

李珠珢表示，「因為這樣的事情讓球迷不舒服，想要說聲抱歉，我的初衷是希望大家開心，經過這次教訓後會更加小心。」她也特別補充，在韓國，照片中人物打馬賽克是出於尊重，希望球迷不要誤會。