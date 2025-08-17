中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉
富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon Angels韓籍女神李珠珢、南珉貞因把悍將隊旗當魔法掃帚騎，球迷認為觸犯大忌，兩位女孩今天賽前出面受訪致歉。
爭議畫面因昨天球迷貼出的影片而延燒，畫面中李珠珢拿到隊旗後，一時玩心大開，突然騎上旗子，南珉貞隨後也跟著騎了上去，應援團長阿崔看到後連忙制止，兩人也馬上自己知道犯錯，下跪表達歉意，賽後也都在社群網站上以中文留言致歉。
隨著悍將遭到逆轉輸球，球迷怒火燒向兩人，李珠珢、南珉貞今天賽前特地出面受訪，還原當下初衷及反省。
南珉貞表示，昨天狀況是在球隊得到很多分後，很開心表現出來，沒有想那麼多，知道做錯事後，「自己也覺得很抱歉，相信球迷知道我們沒有惡意，會帶著那份愛繼續努力下去，自己也藉這個機會好好反省、學習。」
李珠珢表示，「因為這樣的事情讓球迷不舒服，想要說聲抱歉，我的初衷是希望大家開心，經過這次教訓後會更加小心。」她也特別補充，在韓國，照片中人物打馬賽克是出於尊重，希望球迷不要誤會。
今天中場也依然會有精心準備的表演，南珉貞表示，「大家希望在演出展現不同的一面，雖然行程忙碌，但珠珢總是常常說一起練習，練到很晚都沒有怨言。」李珠珢也向球迷預告，今天會有精彩的表演，今天還有邊荷律也會到場看球，希望能讓她看到這個舞台，也向邊邊學了她常講的一句話，改編後喊話：「富邦悍將總冠軍！」
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言