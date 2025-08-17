快訊

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

午後對流雲系發展旺盛...9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
Fubon Angels韓籍女神李珠珢、南珉貞因把悍將隊旗當魔法掃帚騎，球迷認為觸犯大忌，兩位女孩今天賽前出面受訪致歉。記者侯永全／攝影
Fubon Angels韓籍女神李珠珢、南珉貞因把悍將隊旗當魔法掃帚騎，球迷認為觸犯大忌，兩位女孩今天賽前出面受訪致歉。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon Angels韓籍女神李珠珢南珉貞因把悍將隊旗當魔法掃帚騎，球迷認為觸犯大忌，兩位女孩今天賽前出面受訪致歉。

爭議畫面因昨天球迷貼出的影片而延燒，畫面中李珠珢拿到隊旗後，一時玩心大開，突然騎上旗子，南珉貞隨後也跟著騎了上去，應援團長阿崔看到後連忙制止，兩人也馬上自己知道犯錯，下跪表達歉意，賽後也都在社群網站上以中文留言致歉。

隨著悍將遭到逆轉輸球，球迷怒火燒向兩人，李珠珢、南珉貞今天賽前特地出面受訪，還原當下初衷及反省。

南珉貞表示，昨天狀況是在球隊得到很多分後，很開心表現出來，沒有想那麼多，知道做錯事後，「自己也覺得很抱歉，相信球迷知道我們沒有惡意，會帶著那份愛繼續努力下去，自己也藉這個機會好好反省、學習。」

李珠珢表示，「因為這樣的事情讓球迷不舒服，想要說聲抱歉，我的初衷是希望大家開心，經過這次教訓後會更加小心。」她也特別補充，在韓國，照片中人物打馬賽克是出於尊重，希望球迷不要誤會。

今天中場也依然會有精心準備的表演，南珉貞表示，「大家希望在演出展現不同的一面，雖然行程忙碌，但珠珢總是常常說一起練習，練到很晚都沒有怨言。」李珠珢也向球迷預告，今天會有精彩的表演，今天還有邊荷律也會到場看球，希望能讓她看到這個舞台，也向邊邊學了她常講的一句話，改編後喊話：「富邦悍將總冠軍！」

Fubon Angels韓籍女神李珠珢、南珉貞因把悍將隊旗當魔法掃帚騎，球迷認為觸犯大忌，兩位女孩今天賽前出面受訪致歉。記者侯永全／攝影
Fubon Angels韓籍女神李珠珢、南珉貞因把悍將隊旗當魔法掃帚騎，球迷認為觸犯大忌，兩位女孩今天賽前出面受訪致歉。記者侯永全／攝影
Fubon Angels韓籍女神李珠珢、南珉貞因把悍將隊旗當魔法掃帚騎，球迷認為觸犯大忌，兩位女孩今天賽前出面受訪致歉。記者侯永全／攝影
Fubon Angels韓籍女神李珠珢、南珉貞因把悍將隊旗當魔法掃帚騎，球迷認為觸犯大忌，兩位女孩今天賽前出面受訪致歉。記者侯永全／攝影

李珠珢 南珉貞 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

中職／兄弟板凳陳統恩敲二壘逆轉勝安打 獲單場MVP

中職／陳子豪代打超前安助龍搶勝 林智勝睽違6年盜壘

相關新聞

中職／李珠珢、南珉貞騎隊旗掀砲火 出面致歉向球迷說抱歉

富邦悍將隊昨天搞砸6：1領先，最終以6：9輸給中信兄弟隊，賽後悍將球迷怒火燒向各處，應援舞台上的女孩也成箭靶，Fubon...

中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情...

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

富邦悍將16日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，在6比1領先優勢下，反以6比9慘遭逆轉吞下7連敗。輸球之餘，場邊韓籍啦啦隊三本柱李珠珢與南珉貞的一段應援行為，卻意外引爆爭議，被不少球迷狂批「觸犯禁忌」。

中職／陳晨威自打球歸期未定 古久保：後面幾場也…

樂天桃猿隊陳晨威昨天自打球打到右小腿，今天未排在先發打線，開路先鋒改由林立擔任，總教練古久保健二透露，陳晨威回歸時間表要...

中職／張志豪低迷打擊手感升一軍 平野惠一談他的揮棒魄力雙面刃

中信兄弟隊今天選手異動，降下陳俊秀、升上張志豪，總教練平野惠一指出，陳俊秀的背部不適，需要一點時間，因此先降下二軍養傷。...

中職／初登板感受台式應援 柯威士期待用投球讓對手主場變「圖書館」

中信兄弟隊新洋投柯威士來台首戰被富邦悍將隊打爆，投手教練王建民認為久未出賽，身體機制上沒有那麼順暢，但從第一天抵台至今都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。