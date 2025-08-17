中職／龍隊洋投3先發+1後援配置底定 要跟康龍說掰掰

味全龍隊本季4洋將註冊名單大致底定，一軍現有的龍聖、鋼龍、艾璞樂加上二軍的鑀龍，總教練葉君璋說：「除非有新的。」而近期找來的康龍將在下周離開。

龍隊今年除了「本土洋將」伍鐸外，還有龍聖、鋼龍、艾璞樂三位先發，目前配置以此為主，葉君璋表示：「三先發比較好安排，牛棚如果沒狀況就不需要鑀龍。」

不過831洋將登錄大限在即，葉君璋也透露，今天球隊有開會討論，二軍的康龍應該會在下周離開，赫雷拉則是在合約中有條款，831前若未上一軍可讓他自由決定是否離開。

葉君璋坦言，龍聖之前投球不穩，但前一場先發狀況不錯，就決定這樣的先發配置，加上註冊人數已滿，也因此沒機會拉上康龍測試，目前洋將配置大致底定，但球隊也還是有在看新洋投，只不過能不能趕在831前就不一定。