世運會／連兩場絕殺！中華隊沙灘合球戲劇奪金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊4強賽「絕殺」比利時，闖進金牌戰後全隊開心慶祝。圖／中華奧會提供
中華隊4強賽「絕殺」比利時，闖進金牌戰後全隊開心慶祝。圖／中華奧會提供

中華隊今天在沙灘合球壓軸日賽程連兩場上演「絕殺」，先是4強賽在「黃金入球」賽靠黃英庭進球氣走比利時隊，金牌戰面對荷蘭隊再從0：4落後下上演逆轉勝，黃英庭下半場最後一投的遠距離兩分球「絕殺」得手，以8：6搶下代表團成都世運會的第4面金牌。

沙灘合球比賽時間分上下場，每半場6分鐘，中華隊4強賽的上半場以2：3落後比利時隊，下半場追平再超前，雖被比利時隊追平比分到7：7，不過「黃金入球」制中黃英庭跑動中投進致勝球，助隊以8：7搶下金牌戰門票。

金牌戰荷蘭隊首開紀錄，且靠掌控制空權及中華隊失誤取得4：0領先；中華隊靠黃英庭投進兩分球，上半場打完將差距縮小到3：5，下半場再靠兩分球和罰球追平比分到6：6。

下半場最後4秒，黃英庭在沒人對位下直接在中場附近出手，球在完美弧線下直接進球，時間也剛好走完，讓中華隊戲劇性以8：6奪下金牌，全員再度演出衝進場內慶祝的畫面，錯失領先的荷蘭成員是忍不住坐在沙地上抱頭。

比利 中華隊 世運會

