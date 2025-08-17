中職／悍將8月又自爆 鋒總不與去年聯想勉勵選手往前看

富邦悍將隊又陷8月雪季，已賽11場吞下2勝9敗，包括昨天搞砸6：1的領先，總教練陳金鋒坦言，輸掉有機會贏的比賽，選手心情難免受到影響，但已經發生，就是往前看、繼續努力，也不需與去年8月做聯想。

悍將作役原本情勢大好，眼看終止連敗希望濃厚，卻上演崩盤秀。江國豪第6局登板接手陳仕朋留下的得點圈危機，續投第7局，被敲2支二壘打、1次四壞保送後退場，李吳永勤先飆1K、被敲1安打，輪到曾峻岳在6：5領先、一三壘有人時上場，結果面對7到9棒黃韋盛、陳統恩、岳東華都被敲出安打，打到變6：9落後才結束煉獄般的第7局，最終不敵中信兄弟隊，吞下7連敗。

悍將去年8月慘吞4勝17敗，早早在爭冠局勢中失去競爭力，今年又在進入8月後遭遇連敗。談到8月困境，陳金鋒先是表示，不需要和去年聯想，每年狀況都不一樣，但這兩周都有其實能贏的比賽，結果卻不如預期，「大家都想贏球，有機會贏下來沒掌握住，心情難免會受到影響。都已經發生了，只能繼續向前、繼續努力。」

他說，雖然連敗中，但選手都很努力，也不是沒有分數，「狀況發生時，怎麼去做得更好，把可以守下來的比賽守下來。」