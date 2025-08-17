台南禁止學校運動團隊教練擔任司機 基層：沒補助只要求有難度

嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊發生移地訓練後返校途中車禍，造成教練及學生嚴重受傷，南市下令體育團隊比賽或訓練時，教練不得擔任司機，以防疲勞駕駛而增加行車風險。學校認為若有足夠補助當然最後，但若要學校、家長自籌經費就會有困難，建議市府可和遊覽車公司簽約，經核定且有需要的賽車或訓練就派車，應可解決此長久存在的問題。

台南市多數有棒球隊的學校都有9人座廂型車載送學生比賽或訓練，少數學校有中巴，但開車的也都是教練，因為棒球的球具多，也最為困擾。有些校長說，因一個棒球隊約15人，一輛車當然不夠，還要再租一輛，這當然都是開銷，也曾想過，利用大眾運輸來解決交通問題，但抵達車站後，球具等還是要送比賽場地或住宿處，又是另一問題，也不可行，因此，棒球隊要跨縣市比賽，非長距離都會由教練或家長開車；而長距離的都是坐遊覽車前往。

現在要求教練在球隊比賽或訓練時不得擔任司機，若市府願意補助經費，聘請專業司機載送，當然求之不得，也可解決長期以來，教練除忙於指導孩子練球，還要負責開車的問題。有些校長說，目前，許多棒球隊的教練都是外聘，而非正式教練，外聘的錢是家長共同負擔，若沒有補助而只是要求，會有難度。

有校長說，過去基層曾建議市府能和遊覽車公司或客運公司簽約，只要是市府核定的賽事，若有派車需要就派車，費用由市府支出，但後來沒下文。部分校長也反映，過去一年補助學校參加7、8個跨縣市棒球賽，後來只補助3個賽事；目前學校棒球隊每年約要參加10個賽事，不足的都是靠學校、家長自籌，很難想像還要再聘專業司機，負擔會更大。

體育局長陳良乾說，要求南市所有運動團隊選手訓練及比賽時，教練不得擔任司機，學校應雇請專業車輛及司機，是基於安全第一為考量，雖然學校可能會增加經費負擔，市府會來幫忙，但也請學校編列經費，以及家長一起來幫忙。棒球賽是次數較多的運動項目，體育局未來會編比較充足的經費來滿足需要，各校訂出每年所要參加的賽事，公部門要補助多少，學校要編多少經費，都會有明確規範，近期會召開教練會議，聽取基層意見。

嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊8月15日下午從高雄移地訓練返回嘉義途中，在國3北上官田路段撞到工程防撞車，教練與學生共8人嚴重受傷送醫，南市體育局長陳良乾16日到醫院探視傷者及慰問家屬。市長黃偉哲呼籲全國各校，比賽或訓練時教練不宜擔任司機，應聘用專業司機載送。陳良乾也要求南市所有運動團隊選手訓練及比賽時，教練不得擔任司機，學校應雇請專業車輛及司機，載運選手避免憾事再次發生。