中職／味全龍「熱血」應援 公益募血5.4萬c.c.

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍職業棒球隊昨日(16日)攜手天母商圈、爆肝護士舉辦今年第一波公益募血。圖／味全龍隊提供
味全龍職業棒球隊昨日(16日)攜手天母商圈、爆肝護士舉辦今年第一波公益募血。圖／味全龍隊提供

味全龍職業棒球隊昨日(16日)攜手天母商圈、爆肝護士舉辦今年第一波公益募血，吸引龍迷朋友挽袖響應，共吸引168位熱心民眾參與，其中153位成功完成捐血，總計募集216袋熱血、約54,000c.c.，為醫療用血庫注入溫暖能量。

味全龍秉持復出推手魏應充推廣公益的理念，自2019年成軍以來，持續投入社會關懷，舉辦捐血及造血幹細胞驗血建檔活動，並與頂新和德文教基金會合作推動棒球公益，更積極串聯在地商圈，打造共榮共好的善循環。

今年球團再度與天母商圈、網紅爆肝護士合作，只要捐出熱血，即可獲得味全龍主場賽事門票乙組（兩張），以及合作店家贊助好禮。天母商圈更祭出加碼抽獎，獎項涵蓋10家以上人氣店家物資，讓愛心民眾「捐血也能抽好康」。

爆肝護士表示：「因為收到台北捐血中心的來訊，說目前醫療量能不足，血庫有嚴重缺血的情況，因此與味全龍跟天母商圈共同策劃、宣傳這次公益捐血活動，除了補足血庫之外，也能透過活動曝光天母商圈的店家，來捐血也能看味全龍的球賽，一舉兩得、三方共贏！」

願意捐出熱血的你，第二波公益募血不容再錯過，9月28日(日)上午10時30分至下午5時30分於天母棒球場售票亭前方廣場，味全龍號召球迷與市民攜手行動，挽袖捐血，讓愛與熱血傳遞給更多需要幫助的人。

味全龍職業棒球隊昨日(16日)攜手天母商圈、爆肝護士舉辦今年第一波公益募血。圖／味全龍隊提供
味全龍職業棒球隊昨日(16日)攜手天母商圈、爆肝護士舉辦今年第一波公益募血。圖／味全龍隊提供
味全龍職業棒球隊昨日(16日)攜手天母商圈、爆肝護士舉辦今年第一波公益募血。圖／味全龍隊提供
味全龍職業棒球隊昨日(16日)攜手天母商圈、爆肝護士舉辦今年第一波公益募血。圖／味全龍隊提供

棒球 味全龍

