中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了
富邦悍將16日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，在6比1領先優勢下，反以6比9慘遭逆轉吞下7連敗。輸球之餘，場邊韓籍啦啦隊三本柱李珠珢與南珉貞的一段應援行為，卻意外引爆爭議，被不少球迷狂批「觸犯禁忌」。
當時李珠珢手持富邦悍將的大型隊旗揮舞，突然將旗桿當成飛天掃帚跨坐模仿魔法師動作，南珉貞也隨即跟進。兩人的行為被應援團長Travis立即制止，隨後兩人當場下跪，舉手示意道歉，畫面被拍下後迅速在社群平台引起熱議。
許多球迷指出，隊旗在球場中具有象徵榮譽與精神意義，與軍旗相仿，「將旗桿放在胯下」是極不尊重的舉動，違反了台灣場上的文化禁忌。也有網友認為雖是無心之失，但仍應多加注意：「當過兵的都知道，軍旗不能亂動」、「戰績墊底了還犯禁忌，真的很不妥」。
對此，李珠珢與南珉貞稍晚分別在Threads發文公開道歉。李珠珢以中文表示：「我真的對不起粉絲們，當下只是想要像哈利波特一樣，騎乘飛天掃帚讓球隊士氣向前飛，不知道球場上有這個禁忌，謝謝關心與提醒我的大家，未來我會更加小心注意，不會再犯，也會繼續為富邦悍將賣力應援。」
南珉貞也回應：「不好意思！我們只是單純希望能像魔法師一樣，為球隊帶來勝利。真的不知道在球場與軍隊中有這樣的禁忌，往後我會更加謹慎注意。非常感謝大家的提醒與指教，我比誰都希望富邦悍將可以邁向總冠軍，富邦悍將加油！」
雖然兩人立即認錯、下跪道歉並發文澄清，社群輿論仍出現兩極聲音。有部分網友理解其為外籍人士文化差異所致，認為她們已有誠意道歉，應給予一次機會，也肯定應援團長Travis即時制止，避免爭議擴大。
不過，也有聲音指出，即使啦啦隊行為失當，仍不應將戰績不佳歸咎於應援團。
富邦悍將近期表現低迷，自8月以來11場比賽吞下9敗，此役雖攻下6分，已是自7月5日以來的單場新高，卻仍無力止敗，7連敗追平球隊本季最長紀錄。
