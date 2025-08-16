中職／兄弟板凳陳統恩敲二壘逆轉勝安打 獲單場MVP
中信兄弟今晚作客富邦悍將大巨蛋主場，六局結束還落後三分的兄弟隊，在七局上吹起反攻號角，打線火力大爆發，板凳球員陳統恩擊出逆轉勝二壘安打，此役貢獻三分打點，獲得本季首度的單場最有價值球員。第七棒黃韋盛五打數敲出三安，也帶有三分打點，跑回一分，終場中信兄弟以9：6逆轉擊敗悍將，兄弟取得三連勝，對戰悍將五連勝，並賞給富邦悍將七連敗，追平本季隊史及聯盟最多敗紀錄。
