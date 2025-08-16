中職／許庭綸敲關鍵安擔心他瘦了 平野談職棒飲食管理

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊許庭綸（左二）今天敲出關鍵二壘安打。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天從1：6打到9：6逆轉擊敗富邦悍將隊，關鍵的7局上由許庭綸代打二壘安打開啟單局6分攻勢，總教練平野惠一賽後點出一擔憂，「他變瘦了，我擔心。」

兄弟靠著年輕選手在7局上串起反撲攻勢，許庭綸敲回該局第1分，他表示，自己沒有特別追求什麼，既然是在後段上場，就放心去攻擊。

平野惠一指出，許庭綸今天的表現回應了對他的期待，只不過體態變瘦讓人有點擔心，「我每天都在觀察他，所以有發現，今後也會繼續，比他父母更仔細觀察。」

許庭綸則說，自己瘦了2公斤，賽前就被總教練詢問，「飲食都正常，可能比賽期間消耗比較大，要多吃高蛋白補充。」

為何如此注重體態管理？平野惠一表示，他是職棒選手而且還年輕，正是要變壯的時刻，才能有應付一整季的身體素質，「我現役時也是，比完賽體重會暴跌，就要努力去吃維持體重，滿辛苦的。」

平野惠一語重心長表示：「相反的是，變胖的選手也要控制飲食，職業球員就是要做這些比賽以外的細節，吃飯不是好吃才吃，而是要讓場上表現更好才吃，像是比賽中避免抽筋，也要補充營養品。」語畢補充，「這樣大家有學到一課了嗎？」

平野惠一 富邦悍將 中信兄弟

