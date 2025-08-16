中職／獲MVP平野也想哭 陳統恩：想讓教練團知道我可用

2021年選秀加入中信兄弟，捕手陳統恩終於在今天靠著單場3打點演出，拿下生涯第一次的單場MVP，賽後眼眶泛淚的他說：「我有忍住。」總教練平野惠一稱讚他的蹲捕表現，陳統恩自認還不及高宇杰，只希望每天提早開練的努力有回報。

兄弟今天前3局打完以1：6落後富邦悍將，4局下大幅走馬換將，陳統恩接替高宇杰的蹲捕位置，帶領牛棚投手連抓6顆鴨蛋，自己7局上的6分大局中貢獻超前的2分打點安打。

平野惠一表示，記得陳統恩上一次也是在大比分落後時上場，那一場球隊也追平，「他有這樣神奇的力量，今天也繳出預期以上的好表現。」

看著陳統恩把握機會拿下單場MVP，平野惠一坦言自己的心情有點想哭，「他永遠最早來練，我都有看在眼裡。」而今天的蹲捕表現也是，「做得非常好，他花很多時間準備，今天有把成果拿出來。」

9局下抓到最後一個出局數，陳統恩也瞬間想哭，「沒想到我辦到了。」不過直到隊友們在場邊拿著水瓶等著「慶祝」，陳統恩才發現自己是單場MVP。

7局下在平手時敲出的超前安打，陳統恩表示：「上去前有跟小高說，關鍵會是我。」高宇杰也回他「敲安打的話就包紅包。」

結果陳統恩坦言，當下緊張到腦袋放空，下一棒岳東華有發現，提醒他差不多的球就攻擊，「還好我有出棒，不然可能站著被三振。」

雖然兄弟今年多半由高宇杰擔任捕手，但陳統恩今天獲選MVP時，最興奮的也是高宇杰，陳統恩表示：「我沒有比小高好，沒有上場是理所當然，自己會把情緒控管好，不要影響隊友。」

而每天都作為最早到球場練習的他，陳統恩解釋，知道自己的守備還不如高宇杰，想要把握時間加強自己，「讓教練團知道我是可以用的。」