快訊

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

中職／獲MVP平野也想哭 陳統恩：想讓教練團知道我可用

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟陳統恩。記者侯永全／攝影
中信兄弟陳統恩。記者侯永全／攝影

2021年選秀加入中信兄弟，捕手陳統恩終於在今天靠著單場3打點演出，拿下生涯第一次的單場MVP，賽後眼眶泛淚的他說：「我有忍住。」總教練平野惠一稱讚他的蹲捕表現，陳統恩自認還不及高宇杰，只希望每天提早開練的努力有回報。

兄弟今天前3局打完以1：6落後富邦悍將，4局下大幅走馬換將，陳統恩接替高宇杰的蹲捕位置，帶領牛棚投手連抓6顆鴨蛋，自己7局上的6分大局中貢獻超前的2分打點安打。

平野惠一表示，記得陳統恩上一次也是在大比分落後時上場，那一場球隊也追平，「他有這樣神奇的力量，今天也繳出預期以上的好表現。」

看著陳統恩把握機會拿下單場MVP，平野惠一坦言自己的心情有點想哭，「他永遠最早來練，我都有看在眼裡。」而今天的蹲捕表現也是，「做得非常好，他花很多時間準備，今天有把成果拿出來。」

9局下抓到最後一個出局數，陳統恩也瞬間想哭，「沒想到我辦到了。」不過直到隊友們在場邊拿著水瓶等著「慶祝」，陳統恩才發現自己是單場MVP。

7局下在平手時敲出的超前安打，陳統恩表示：「上去前有跟小高說，關鍵會是我。」高宇杰也回他「敲安打的話就包紅包。」

結果陳統恩坦言，當下緊張到腦袋放空，下一棒岳東華有發現，提醒他差不多的球就攻擊，「還好我有出棒，不然可能站著被三振。」

雖然兄弟今年多半由高宇杰擔任捕手，但陳統恩今天獲選MVP時，最興奮的也是高宇杰，陳統恩表示：「我沒有比小高好，沒有上場是理所當然，自己會把情緒控管好，不要影響隊友。」

而每天都作為最早到球場練習的他，陳統恩解釋，知道自己的守備還不如高宇杰，想要把握時間加強自己，「讓教練團知道我是可以用的。」

高宇杰 岳東華 平野惠一 富邦悍將 中信兄弟

延伸閱讀

中職／李振昌有危機意識 平野惠一：現役球員應追求進化

中職／上班路致敬《大法師》 平野惠一：明明不是搞笑角色…

中職／陳愷佑有勇氣！平野惠一讚悍將小將：值得期待

中職／蔡齊哲把二壘戴培峰變不見是關鍵 平野惠一：抓到對方漏洞

相關新聞

中職／不敗神話換人！後勁跨季22連勝寫新史 雄鷹打線逆轉示愛

中華職棒新紀錄誕生！後勁今天以7局失2分的優質先發，加上「愛後勁打線」演出5：2逆轉統一獅隊，拿下22連勝，超越潘威倫的...

中職／德保拉消息空白期不是被「冰」 劉志威透露明年還會在

中信兄弟隊昨天正式註銷德保拉，讓新洋投柯威士能在今天登板「開箱」，領隊劉志威透露，與德保拉的明年合約有在洽談中，不過目前...

中職／陳愷佑有勇氣！平野惠一讚悍將小將：值得期待

富邦悍將游擊手陳愷佑今天賽前站在中信兄弟總教練平野惠一身邊，兩人針對比賽細節進行討論，平野惠一肯定陳愷佑的勇氣，「我們魚...

中職／上班路致敬《大法師》 平野惠一：明明不是搞笑角色…

中信兄弟球團賽前例行拍攝球員的「上班路」，沒想到昨天總教練平野惠一衣服反穿、倒著走路的畫面，引起球迷討論，平野惠一透露靈...

中職／江坤宇讚「牽制教科書」 蔡齊哲默默逼近中職紀錄

中信兄弟隊投手蔡齊哲昨天靠著牽制成功奪得0打席中繼成功，再3次牽制成功可追平中職最多紀錄，游擊手江坤宇稱讚：「他是牽制教...

中職／兄弟板凳陳統恩敲二壘逆轉勝安打 獲單場MVP

中信兄弟今晚作客富邦悍將大巨蛋主場，六局結束還落後三分的兄弟隊，在七局上吹起反攻號角，打線火力大爆發，板凳球員陳統恩擊出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。