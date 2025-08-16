中職／兄弟單局6分逆轉叩關大紀錄 悍將再1敗吞不名譽紀錄

曾在韓職單季12勝0敗的中信兄弟洋投柯威士今天「開箱」，僅投2.1局被富邦悍將隊攻下5分，然而兄弟靠著7局上串出6分逆轉大局，仍以9：6擊敗悍將，有望改寫中職周末橫掃紀錄；悍將7連敗後距離球團史單月最長連敗紀錄只差1場。

悍將打線1局下就從柯威士手中敲出4支安打，張育成、戴培峰的安打各有1分打點，2局下雖然柯威士投出三上三下，但3局下悍將陳愷佑敲出生涯首安後盜壘出局，但又是四壞保送加上2支安打，戴培峰敲回1分也將柯威士打退場。

謝榮豪接手後也被連敲3支安打，悍將單局猛攻4分，有3分記在柯威士帳上，柯威士的中職初登板留下2.1局被敲7支安打、失5分成績。

悍將左投陳仕朋經歷5場中繼後今天重返先發，前5局僅失1分，第6局續投被曾頌恩敲出二壘打、對宋晟睿投出觸身球，1出局後被黃韋盛敲出安打掉分，江國豪接手後被陳統恩敲出滾地球也丟掉1分，雙方剩下3分差距。

7局上兄弟串起大局，1出局後岳政華、許庭綸兩支二壘打攻下1分，2出局、一二壘有人後，宋晟睿、黃韋盛連續兩支安打各有1分打點，追平比數，陳統恩再補上2分打點安打超前，岳東華敲安追加1分，悍將兩位勝利組牛棚李吳永勤、曾峻岳也擋不住攻勢，讓兄弟從落後3分變領先3分。

兄弟捕手陳統恩今天在4局下接替守備，賽前一軍生涯僅2安、1打點的他，今天1安打、3分打點，生涯首度獲選單場MVP。