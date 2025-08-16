快訊

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

中職／陳子豪代打超前安助龍搶勝 林智勝睽違6年盜壘

中央社／ 台北16日電
味全龍隊陳子豪。記者侯永全／攝影
味全龍隊陳子豪。記者侯永全／攝影

中職今天在天母棒球場的賽事，味全龍今天一度與樂天桃猿戰成平手，不過8局下陳子豪代打敲出超前安打，最終龍隊以3比2擊退桃猿；另外，林智勝今天跑出睽違6年的盜壘。

龍隊1局下展開攻勢，郭天信、李凱威敲安打後，朱育賢擊出高飛犧牲打攻下1分；2局下蔣少宏轟出陽春全壘打，本季第5轟出爐。6局上桃猿隊成晉、林立敲安打後，林泓育獲保送形成滿壘，林承飛再敲安打，帶有2分打點追平比分。

不過8局下龍隊的李凱威敲出二壘安打後，陳子豪代打林智勝的棒次，敲出安打送回超前分，終場龍隊就以3比2搶勝，中斷桃猿的3連勝。

陳子豪獲選為單場MVP，他表示，「今年一開始手感沒有調整到很好，但受到很多人鼓勵，隊友也很棒，所以我也盡力把自己調整好，想要為球隊有好表現。」MVP頒獎結束之後，「大師兄」林智勝還指定陳子豪在台上跳「Sorry，Sorry」。

林智勝今天先發打第4棒，4局下敲出一壘安打後，成功盜上二壘，為本季首盜、更是睽違6年的盜壘成功，這是他生涯第161次盜壘成功，獨居中職史上第8多。

龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）此戰用80球投5.2局，被敲出5支安打，投2次保送、1次三振，失掉2分，最後由林子昱奪下勝投。

中職 陳子豪 林智勝 味全龍 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／將再與鳥谷敬相遇 林智勝笑言還是會夢到WBC場景

中職／林智勝感謝張惠妹當引退嘉賓 強調當天不會哭

中職／鳥谷敬為悍將開球正巧對戰龍隊 林智勝重逢「夢中人」

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9/6大巨蛋開唱

相關新聞

中職／不敗神話換人！後勁跨季22連勝寫新史 雄鷹打線逆轉示愛

中華職棒新紀錄誕生！後勁今天以7局失2分的優質先發，加上「愛後勁打線」演出5：2逆轉統一獅隊，拿下22連勝，超越潘威倫的...

中職／德保拉消息空白期不是被「冰」 劉志威透露明年還會在

中信兄弟隊昨天正式註銷德保拉，讓新洋投柯威士能在今天登板「開箱」，領隊劉志威透露，與德保拉的明年合約有在洽談中，不過目前...

中職／陳愷佑有勇氣！平野惠一讚悍將小將：值得期待

富邦悍將游擊手陳愷佑今天賽前站在中信兄弟總教練平野惠一身邊，兩人針對比賽細節進行討論，平野惠一肯定陳愷佑的勇氣，「我們魚...

中職／上班路致敬《大法師》 平野惠一：明明不是搞笑角色…

中信兄弟球團賽前例行拍攝球員的「上班路」，沒想到昨天總教練平野惠一衣服反穿、倒著走路的畫面，引起球迷討論，平野惠一透露靈...

中職／江坤宇讚「牽制教科書」 蔡齊哲默默逼近中職紀錄

中信兄弟隊投手蔡齊哲昨天靠著牽制成功奪得0打席中繼成功，再3次牽制成功可追平中職最多紀錄，游擊手江坤宇稱讚：「他是牽制教...

中職／兄弟板凳陳統恩敲二壘逆轉勝安打 獲單場MVP

中信兄弟今晚作客富邦悍將大巨蛋主場，六局結束還落後三分的兄弟隊，在七局上吹起反攻號角，打線火力大爆發，板凳球員陳統恩擊出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。