中職／陳子豪代打超前安助龍搶勝 林智勝睽違6年盜壘

中職今天在天母棒球場的賽事，味全龍今天一度與樂天桃猿戰成平手，不過8局下陳子豪代打敲出超前安打，最終龍隊以3比2擊退桃猿；另外，林智勝今天跑出睽違6年的盜壘。

龍隊1局下展開攻勢，郭天信、李凱威敲安打後，朱育賢擊出高飛犧牲打攻下1分；2局下蔣少宏轟出陽春全壘打，本季第5轟出爐。6局上桃猿隊成晉、林立敲安打後，林泓育獲保送形成滿壘，林承飛再敲安打，帶有2分打點追平比分。

不過8局下龍隊的李凱威敲出二壘安打後，陳子豪代打林智勝的棒次，敲出安打送回超前分，終場龍隊就以3比2搶勝，中斷桃猿的3連勝。

陳子豪獲選為單場MVP，他表示，「今年一開始手感沒有調整到很好，但受到很多人鼓勵，隊友也很棒，所以我也盡力把自己調整好，想要為球隊有好表現。」MVP頒獎結束之後，「大師兄」林智勝還指定陳子豪在台上跳「Sorry，Sorry」。

林智勝今天先發打第4棒，4局下敲出一壘安打後，成功盜上二壘，為本季首盜、更是睽違6年的盜壘成功，這是他生涯第161次盜壘成功，獨居中職史上第8多。

龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）此戰用80球投5.2局，被敲出5支安打，投2次保送、1次三振，失掉2分，最後由林子昱奪下勝投。