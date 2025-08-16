棒球／多元出口盃連兩周登場 台鋼陳文杰看盲棒用球很新鮮

由社團法人中華民國身障棒壘球協會（以下簡稱身障棒協）主辦的「2025第十一屆出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽」今天在新生公園棒球場開賽，今年的親善大使中華職棒台鋼雄鷹外野手陳文杰直言自己被大家所感動，將帶著滿滿的祝福，繼續面對傷勢的挑戰。

今年出口盃首度連兩周進行，8月16、17日為多元組，23、24日為視障組。雖盲棒規則與一般棒球不同，必須分開比賽，主辦單位希望將賽事集中，讓氣氛更為溫馨，身障棒協理事長潘瑋杰說：「以往兩賽事相差數個月，不過我們秉持『多元族群』的理念，希望讓大家都能參與。」

多元組今年共6隊與會，包括洛以戰鬥機聽障棒球隊、雲豹聽障騎士棒球隊、巴哥浪山羌不老棒球隊、桃園悟空女子棒球隊與戰神身障棒球隊黑隊與藍隊。視障組為夜魔俠盲人棒球隊、閃電盲人棒球隊、雄霸盲人棒球隊、新北獵豹盲人棒球隊等4隊。

今年的親善大使邀請台鋼雄鷹陳文杰，2023年藉著擴編選秀轉戰港都的他，2024年球季共擊出107支安打、42分打點都是生涯次高，可惜今年初熱身賽期間因右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折的傷勢本季報銷，目前仍在復健階段，儘管經歷人生最嚴重傷勢，他以身作則，為出口盃的戰將們站台打氣。

「其實是我被他們激勵到了。」陳文杰笑說：「之前曾經看過大家練球，他們的拚勁跟對棒球的熱情都很令人佩服。我們打了十幾年球，難免覺得日復一日，但今天見到我們依然這麼熱愛棒球，我覺得很高興。」

開球儀式上，陳文杰正好拿到盲棒的特製用球，「第一次看到，相當特別，蜂鳴器比想像中大聲。我看過他們練球，覺得真的太厲害了，很難想像看不到怎麼打球。」

陳文杰不僅球技、態度一流，人氣也很旺，不少球迷早上7點就開始排隊等待中午的簽名會，不少球迷關心他的身體狀況，他表示目前恢復應有六成，「跑步沒問題，變向比較危險一點，就是按照步調慢慢進步。」

「很感謝陳文杰這次願意擔任親善大使，一直以來我們都希望邀請曾在棒球或人生路上受過傷，但很努力改變現況的好朋友，跟出口盃的選手們互相交流，給我們鼓勵，也讓我們幫他打氣。」潘瑋杰說。