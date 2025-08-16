聽新聞
中職／22連勝紀錄只是順帶 想贏球的後勁放閃家人
台鋼雄鷹隊洋投後勁在今天以7局失2分的優質先發，締造跨季22連勝的中職史上最長紀錄，太太及兩位小孩都在場見證，後勁放閃說：「他們每天都跟我說愛我，我只需要這樣就夠了。」
今天對戰統一獅隊，後勁以優質好投幫助雄鷹以5：2拿下勝利，過程中女兒在場邊舉著「Let's Go Daddy（老爸加油）」的牌子，賽後一家人都露出大大笑容。
「謝謝上帝讓我可以達成成就。」達成跨季22連勝的後勁說：「謝謝老婆在我不在家的時候照顧這個家，兩位小孩一直支持我，球迷們也進場為我們加油，還有隊友一直是我最堅強後盾，希望可以不斷向前。」
挑戰連勝的過程受到外界關注，後勁一直是大方面對，他也說：「大家也不會一直聊這件事，記者、教練、隊友們都是。」
說到突破紀錄，後勁也說：「破紀錄只是第二順位，第一順位是幫球隊贏球，破紀錄是順帶的，想法還是上場把每個投球、每個打席做好，紀錄只是一個過程。」
今天後勁丟掉第2分後一度導致落後，但隊友在下個半局馬上敲回2分逆轉，他感謝張肇元那一支的超前安打，「要謝謝隊友，在今天布雷克表現這麼好的情況下能夠纏鬥，最後幫我多得幾分。」
