中職／不敗神話換人！後勁跨季22連勝寫新史 雄鷹打線逆轉示愛

中華職棒新紀錄誕生！後勁今天以7局失2分的優質先發，加上「愛後勁打線」演出5：2逆轉統一獅隊，拿下22連勝，超越潘威倫的「嘟嘟障礙」，改寫史上最長跨季連勝紀錄。

從2023年效力樂天桃猿隊的最後3場後援勝起算，後勁在2024年轉任先發先投出7勝0敗的賽季，今年球季至賽前累積11勝0敗，跨季連續21場勝投已經追平潘威倫的紀錄。

今天的後勁有打線相挺，在1局上因為被蘇智傑、林安可、陳鏞基連續敲安，丟掉1分，1局下吳念庭高飛犧牲打扳平；6局上被朱迦恩敲出陽春砲，6局下1出局、一三壘有人時郭阜林滾地推進追平比數，2出局後張肇元的安打敲回超前分。

從敗投解套反變握有勝投資格，後勁最終以88球投完7局退場，被敲5支安打飽含1轟、失2分，防禦率2.03，另有6次三振，沒有四壞保送，優質先發為自己拿下跨季22連勝的紀錄。

能夠奪得22連勝，從數據上來看，後勁近兩年合計30場先發出賽，有27場投出優質先發，而今年球季統計至今天賽前，後勁的援護率高達5.71。

後勁這歷史性一勝後，還有兩項潘威倫的紀錄可以繼續挑戰，單季16連勝、先發21連勝，後勁現在分別是單季12連勝、先發19連勝。