中職／李振昌有危機意識 平野惠一：現役球員應追求進化

中央社／ 台北16日電
中華職棒中信兄弟隊投手李振昌（圖）近期表現回穩，總教練平野惠一16日受訪時表示，李振昌具責任感也有危機意識。圖為李振昌114年8月15日出賽畫面。中信兄弟提供／中央社
中華職棒中信兄弟隊投手李振昌（圖）近期表現回穩，總教練平野惠一16日受訪時表示，李振昌具責任感也有危機意識。圖為李振昌114年8月15日出賽畫面。中信兄弟提供／中央社

中職中信兄弟隊投手李振昌近期表現回穩，總教練平野惠一表示，李振昌具責任感也有危機意識，看到年輕球員與老將間很好的化學效應，並認為現役球員追求的非回到過去而是要「進化」。

兄弟隊38歲投手李振昌5月初出賽比較多狀況，5月10日下二軍，直到6月22日回到一軍，近期表現回穩，總教練平野惠一今天賽前接受媒體聯訪時提到，李振昌是有責任感的選手，相信他心裡多少也會有危機意識。

平野惠一樂見看到球隊中老將、中生代和年輕球員間的「化學效應」，他表示，剛開季時投手伍立辰、陳冠穎有不錯的表現，但當年輕球員出現疲勞，又有其他的人跳出來，年輕球員、老將間的互相搭配得很好，也期待當李振昌連續出賽出現疲勞時，其他球員能適時頂上。

平野惠一也提到，到李振昌這個年紀，還可以147公里、148公里的球速連發，其實也是不容易；被問起是否有回到過去好的狀態，平野惠一認為，身為現役球員，不能只是追求「回到過去」，因為過去已經過去了，而是要求「進化」，「不進則退」這句話是很有道理的。

中職 李振昌 平野惠一 中信兄弟

