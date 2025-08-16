中職／江坤宇讚「牽制教科書」 蔡齊哲默默逼近中職紀錄
中信兄弟隊投手蔡齊哲昨天靠著牽制成功奪得0打席中繼成功，再3次牽制成功可追平中職最多紀錄，游擊手江坤宇稱讚：「他是牽制教科書。」
昨天兄弟與富邦悍將隊之戰，6局下2人出局、一二壘有人，蔡齊哲上場拆彈，一個轉身牽制二壘，與江坤宇的完美搭配將戴培峰牽制出局，成為史上第三位、第四人次達成0打席中繼成功的投手。
蔡齊哲透露，牽制的暗號是由江坤宇發動，自己也沒注意到締造紀錄，「牽制在春訓的時候都會訓練，跟內野手搭配，自己每年都會練習，因為我不是厲害的投手，可以都不讓對方上壘。」
蔡齊哲已經手握一項紀錄，就是2018年3月31日對Lamigo桃猿隊的單局2次牽制成功，與俊國熊王傳家（1993年5月14日）、LaNew熊羅曼（2016年4月1日）並列史上最多。
中職史上生涯最多牽制成功紀錄保持人是史東的13次，中山裕章、利多以12次居次，蔡齊哲生涯也已經累積10次牽制成功，現役投手中與黃子鵬並列最多，再1次可追平吳俊億的兄弟隊史紀錄。
雖然牽制看起來是蔡齊哲擅長的技能，不過他認為，這項能力對投手來說都很重要，「是另類抓出局數的一種。」
江坤宇則指出，蔡齊哲的牽制動作很快，昨天那一球投到漂亮的位置，「我不用拉下來觸殺，剛好就在那裡，他牽制真的滿快。」雖然當下江坤宇認為出局機會大，但也認為還是要看電視輔助判決才準，「也沒有說一定出局。」
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言