中職／江坤宇讚「牽制教科書」 蔡齊哲默默逼近中職紀錄

中信兄弟隊投手蔡齊哲昨天靠著牽制成功奪得0打席中繼成功，再3次牽制成功可追平中職最多紀錄，游擊手江坤宇稱讚：「他是牽制教科書。」

昨天兄弟與富邦悍將隊之戰，6局下2人出局、一二壘有人，蔡齊哲上場拆彈，一個轉身牽制二壘，與江坤宇的完美搭配將戴培峰牽制出局，成為史上第三位、第四人次達成0打席中繼成功的投手。

蔡齊哲透露，牽制的暗號是由江坤宇發動，自己也沒注意到締造紀錄，「牽制在春訓的時候都會訓練，跟內野手搭配，自己每年都會練習，因為我不是厲害的投手，可以都不讓對方上壘。」

蔡齊哲已經手握一項紀錄，就是2018年3月31日對Lamigo桃猿隊的單局2次牽制成功，與俊國熊王傳家（1993年5月14日）、LaNew熊羅曼（2016年4月1日）並列史上最多。

中職史上生涯最多牽制成功紀錄保持人是史東的13次，中山裕章、利多以12次居次，蔡齊哲生涯也已經累積10次牽制成功，現役投手中與黃子鵬並列最多，再1次可追平吳俊億的兄弟隊史紀錄。

雖然牽制看起來是蔡齊哲擅長的技能，不過他認為，這項能力對投手來說都很重要，「是另類抓出局數的一種。」