中職／上班路致敬《大法師》 平野惠一：明明不是搞笑角色…

中信兄弟球團賽前例行拍攝球員的「上班路」，沒想到昨天總教練平野惠一衣服反穿、倒著走路的畫面，引起球迷討論，平野惠一透露靈感來源是經典恐怖電影《大法師》，「我明明不是搞笑角色啊…」

平野惠一昨天原本已經走到休息室，但又有東西遺漏而返回，第二次的上班路就有了這個特殊場面出現，致敬《大法師》電影中被魔鬼纏身的少女倒著下樓梯的經典橋段。

平野惠一表示，是因為球團攝影希望有些有趣的畫面，自己才配合演出，先前也說過自己是個嚴肅的人，「球場之外是可以，回到比賽上還是嚴肅的，我其實有社交恐懼，回到房間是超級陰沉的喔。」