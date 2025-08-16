中職／德保拉消息空白期不是被「冰」 劉志威透露明年還會在

中信兄弟隊昨天正式註銷德保拉，讓新洋投柯威士能在今天登板「開箱」，領隊劉志威透露，與德保拉的明年合約有在洽談中，不過目前仍在球季中，專注在他的復健上，球隊整體架構仍要等到季後才會有清楚方向。

德保拉6月4日客場出戰樂天桃猿的賽事中，出現手臂不適，下二軍復健調整後傷勢反覆，直到昨天才正式註銷，確定本季報銷，這段消息空窗期，讓有些球迷認為德保拉是被「冰」。

劉志威解釋，德保拉主要是肩膀狀況，會花這麼長的時間才跟外界公布，原因是尋找了許多醫生的不同意見，其中也包含德保拉信任的美國醫生，最後彙整才討論出適合德保拉的治療方式，「德保拉對我們來說是本土球員、家人，哪有什麼不能溝通的。」

劉志威舉例，先前勝騎士肩膀受傷，球團也是以相同模式，都是經過許多醫生的檢查後，才會確定治療方式，也因此無法第一時間就向外界表達傷勢程度。

兄弟球團昨天新聞稿指出，已經與德保拉完成復健協議，並期許德保拉明年能夠強勢回歸，劉志威對此也表示，德保拉明年還是會在，只是現在的合約都還沒走完，要等季後才會有清楚架構。