中職／陳愷佑有勇氣！平野惠一讚悍將小將：值得期待

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將游擊手陳愷佑（右）今天賽前站在中信兄弟總教練平野惠一（左）身邊，兩人針對比賽細節進行討論。圖／中信兄弟隊提供
富邦悍將游擊手陳愷佑（右）今天賽前站在中信兄弟總教練平野惠一（左）身邊，兩人針對比賽細節進行討論。圖／中信兄弟隊提供

富邦悍將游擊手陳愷佑今天賽前站在中信兄弟總教練平野惠一身邊，兩人針對比賽細節進行討論，平野惠一肯定陳愷佑的勇氣，「我們魚住（曾頌恩）應該不敢去問金鋒。」

陳愷佑過去曾在日本念書，因此能夠以日文直接與平野惠一溝通，向平野討教是如何培養游擊手，以及自己要如何成為穩定的選手。

平野惠一指出，兩人昨天就有交談，當時是陳愷佑主動上門請益，「跑去找敵隊總教練，這需要很大勇氣，就好像我們魚住應該也不會去問金鋒賢拜打擊練習的問題。」

昨天陳愷佑在場上的表現，平野惠一也特別留意，守備面都做得不錯，「他有展現出『絕對不要回二軍』的決心，這樣的拚勁和態度會反映在比賽表現上。」

雖然是不同隊的球員，但平野惠一認為陳愷佑是值得期待的選手，「有來問的話，我能幫忙的都樂意分享。」

曾頌恩 平野惠一 富邦悍將

相關新聞

中職／德保拉消息空白期不是被「冰」 劉志威透露明年還會在

中信兄弟隊昨天正式註銷德保拉，讓新洋投柯威士能在今天登板「開箱」，領隊劉志威透露，與德保拉的明年合約有在洽談中，不過目前...

中職／陳愷佑有勇氣！平野惠一讚悍將小將：值得期待

富邦悍將游擊手陳愷佑今天賽前站在中信兄弟總教練平野惠一身邊，兩人針對比賽細節進行討論，平野惠一肯定陳愷佑的勇氣，「我們魚...

中職／上班路致敬《大法師》 平野惠一：明明不是搞笑角色…

中信兄弟球團賽前例行拍攝球員的「上班路」，沒想到昨天總教練平野惠一衣服反穿、倒著走路的畫面，引起球迷討論，平野惠一透露靈...

中職／江坤宇讚「牽制教科書」 蔡齊哲默默逼近中職紀錄

中信兄弟隊投手蔡齊哲昨天靠著牽制成功奪得0打席中繼成功，再3次牽制成功可追平中職最多紀錄，游擊手江坤宇稱讚：「他是牽制教...

中職／悍將打擊換人主導 陳連宏點出2好球後策略執行

富邦悍將隊昨天賽前進行教練團異動，首席教練陳連宏兼任打擊教練，陳連宏指出，目前打者在2好球後的策略沒有執行好，會透過練習...

中職／PS女孩icash卡開賣8秒完售 邊荷律親簽版競標破2萬

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters推出的icash2.0卡片13日開賣，根據官方消息，當天8秒鐘就完售，而隨機...

