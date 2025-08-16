中職／陳愷佑有勇氣！平野惠一讚悍將小將：值得期待

富邦悍將游擊手陳愷佑今天賽前站在中信兄弟總教練平野惠一身邊，兩人針對比賽細節進行討論，平野惠一肯定陳愷佑的勇氣，「我們魚住（曾頌恩）應該不敢去問金鋒。」

陳愷佑過去曾在日本念書，因此能夠以日文直接與平野惠一溝通，向平野討教是如何培養游擊手，以及自己要如何成為穩定的選手。

平野惠一指出，兩人昨天就有交談，當時是陳愷佑主動上門請益，「跑去找敵隊總教練，這需要很大勇氣，就好像我們魚住應該也不會去問金鋒賢拜打擊練習的問題。」

昨天陳愷佑在場上的表現，平野惠一也特別留意，守備面都做得不錯，「他有展現出『絕對不要回二軍』的決心，這樣的拚勁和態度會反映在比賽表現上。」

雖然是不同隊的球員，但平野惠一認為陳愷佑是值得期待的選手，「有來問的話，我能幫忙的都樂意分享。」