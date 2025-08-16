聽新聞
0:00 / 0:00
中職／悍將打擊換人主導 陳連宏點出2好球後策略執行
富邦悍將隊昨天賽前進行教練團異動，首席教練陳連宏兼任打擊教練，陳連宏指出，目前打者在2好球後的策略沒有執行好，會透過練習去修正。
悍將昨天賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏兼任打擊教練，原打擊教練蔡建偉轉任外野教練，詹智堯則是專職跑壘教練。
總教練陳金鋒今天表示，目前打擊部分還是由三位教練負責，陳連宏是負責統籌、主導，「球隊8月攻擊能力沒那麼好，投打間的配合也是。」
陳連宏則表示，球隊目前2好球的觀念、策略沒有做得比較確實，「就是練習過程去修正，確實擊球、打平打強，這段時間無效擊球比較多。」
悍將近期打線不少年輕球員，陳連宏也觀察到他們有時比較沒有信心，在打擊區的策略沒那麼好，「出棒猶豫一點，要稍微溝通。」
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言