中職／悍將打擊換人主導 陳連宏點出2好球後策略執行

富邦悍將隊昨天賽前進行教練團異動，首席教練陳連宏兼任打擊教練，陳連宏指出，目前打者在2好球後的策略沒有執行好，會透過練習去修正。

悍將昨天賽前1個半小時宣布教練團異動，陳連宏兼任打擊教練，原打擊教練蔡建偉轉任外野教練，詹智堯則是專職跑壘教練。

總教練陳金鋒今天表示，目前打擊部分還是由三位教練負責，陳連宏是負責統籌、主導，「球隊8月攻擊能力沒那麼好，投打間的配合也是。」

陳連宏則表示，球隊目前2好球的觀念、策略沒有做得比較確實，「就是練習過程去修正，確實擊球、打平打強，這段時間無效擊球比較多。」

悍將近期打線不少年輕球員，陳連宏也觀察到他們有時比較沒有信心，在打擊區的策略沒那麼好，「出棒猶豫一點，要稍微溝通。」