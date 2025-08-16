聽新聞
中職／PS女孩icash卡開賣8秒完售 邊荷律親簽版競標破2萬
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters推出的icash2.0卡片13日開賣，根據官方消息，當天8秒鐘就完售，而隨機「盲包」的販售方式，抽到邊荷律親簽卡片的粉絲上網拍賣，以2萬2000元的高價售出。
Passion Sisters的icash2.0卡片，全款共有33位成員的專屬個人卡（抽中機率各為全款的3%）及1款2025 Passion Sisters年度團體卡（抽中機率為全款的1%），還有機會獲得成員的親筆簽名卡（抽中機率為全款的3.22%）。
一張價格199元的卡片，每人限購5張，有粉絲抽到邊荷律親筆簽名卡片，放到網路上開放競標，最終售出價格來到22000元。
