中職／後勁難打在哪裡？張閔勛：知道答案也未必打好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿投手豪勁（右）拿下救援勝，與捕手張閔勛擊拳慶祝。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿投手豪勁（右）拿下救援勝，與捕手張閔勛擊拳慶祝。圖／聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊後勁今天面對統一獅隊要挑戰跨季22連勝的中職新紀錄，至少沒有一位「天敵」威脅，樂天桃猿張閔勛今年對戰後勁打擊率高達5成71，張閔勛笑說：「他每次看到我都說『怎麼又是你』。」

張閔勛在今年對戰後勁至少5打數以上的打者中，對戰打擊率排名第二，僅次於中信兄弟詹子賢的6成67，而張閔勛生涯對戰後勁也有著4成整的打擊率。

過去曾以猿隊捕手身分接了不少豪勁投過的球，雖然到雄鷹後換了名字，但張閔勛說：「熟悉度有差，不過他的引誘球真的厲害，就算知道是引誘不能打，但球路太犀利，還是會想打。」

張閔勛解釋，自己對後勁的熟悉度也有跟隊友分享，只不過打者、投手每天狀況都不同，「知道答案也未必能打得好，他是有經驗的投手，我們對他熟悉，但他對我們也很熟悉，非常聰明又有經驗。很會運用節奏去影響打者。」

從隊友變對手視角，看到後勁拿下跨季21連勝，張閔勛先說聲恭喜，也坦言一開始很難想像，因為中職隊伍數少、氣候悶熱，對洋將來說並不容易，「在今年上半季10幾連勝的時候，才覺得真的有機會，很替他開心，畢竟也是前隊友，他在我們這邊拿過救援王、金手套耶。」張閔勛有著為後勁感到驕傲的語氣。

