中職／從豪勁到後勁都有無敵紀錄 曾豪駒：我們來突破

台鋼雄鷹隊洋投後勁今天要挑戰史無前例的跨季22連勝，去年至今無人能夠讓他吃下敗仗，中職生涯第5年為何能維持如此穩定的壓制力？過去帶過後勁的曾豪駒從打擊教練視角分析，給出兩個字「準啊」。

後勁在2021年來台加入樂天桃猿隊，當時取名豪勁，在隔年拿下中職救援王，2023年未續約後在2024年轉戰雄鷹，開啟了不敗之旅，包含在猿隊的最後2場後援勝，到今天之前已經跨季21連勝。

2021年猿隊總教練曾豪駒現在擔任首席教練兼打擊教練，回想後勁來台第一年原本定位先發但在季中轉為後援，現在看到後勁先發有這樣的表現會不會懊惱？

「不會懊惱啦。」曾豪駒說：「情境不一樣。當初他原本在日職是後援，雖然讓他先發，但當時看來給他轉換的時間還不夠，後來到後援投得很好就不會想去動他。」

曾豪駒也透露，2023年下半季後勁曾想要轉任先發，但球隊評估轉換的時間不夠，就沒有執行，「如果要先發，必須季初就要定位清楚，他能夠先發我不會意外，以他的能力，只要體力調節能夠適應，他就能做到。」

中職球隊少、對戰頻繁，洋投沒有特殊技能很難長期生存，曾豪駒就指出，後勁可以持續穩健的原因其一就是控球，「任何一種球他都可以投好球，投到他想要的位置，所以不好掌握。」

另一點則是頭腦，曾豪駒表示：「他一直在變，不是變他的球種，是他的頭腦。他會抓打擊者的心態，看你這時候要抓什麼樣的球，他會去進攻。每個打席、每顆球都在變，他知道這次被打安打，下個打席就會微調，在臨場應變這點做得很好。」

後勁還叫豪勁時曾締造連續25場無失分，現在轉為先發又追平「嘟嘟」潘威倫的中職最長跨季21連勝，曾豪駒認為，後勁過去在日職的經驗，幫助他在中職能夠生存，即使打者會研究他，「他也花很多時間去研究打者，突破自己。」

今年猿隊對戰後勁的打擊率雖然高達2成96，不過從他手上攻下的分數不多，曾豪駒也說：「每一場遇到他，我們都在想辦法突破，他在變，我們也會想下一場怎麼從他身上取得更多分數，怎麼去攻破他。」

後勁今天對手是統一獅隊，曾豪駒也期待後勁的連勝紀錄不要太早中斷，「如果和局還是會延續吧？我希望是由我們突破他。」